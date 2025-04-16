Büyükada’daki Şakir Paşa Konağı’nda yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Daha önce de yangın çıkan Büyükada’daki Şakir Paşa Konağı’nda ikinci kez yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Büyükada’daki Şakir Paşa Konağı’nda yangın çıktı. Adagazetesi.com.tr'nin aktardığına göre, daha önce de yangın çıkan konakta ikinci kez büyük bir yangın çıktı. Çıkan yangında bir kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ KONAĞINDA YANGIN

Büyükada’daki Şakir Paşa Konağı’nda çıkan yangının, konağın üst katındaki bir odada başladığı iddia ediliyor. Alınan bilgilere göre, yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı ancak itfaiyeye haber verilmesi gecikti. Olay yerine sonradan ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ve sağlık ekipleri de bölgede incelemelerine devam ediyor.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Büyükada’daki Şakir Paşa Konağı’nda çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin dumandan zehirlenme mi yoksa kalp krizi mi sonucu öldüğü, yapılacak otopsi ile netleşecek. Cenaze, Büyükada Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’na kaldırıldı.