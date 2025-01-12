Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı? Oyuncular tekrardan sete döndüğü açıklanmıştı

12 Ocak 2025 16:43 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 16:51

İlk bölümleriyle birlikte izleyicilerin beğenisini kazanan Şakir Paşa Ailesi'nin bugün (12 Ocak 2025 Pazar) var mı, yok mu olduğu gündem oldu. Dizinin setinde çıkan yangın nedeniyle bölümlere ara verilmişti. Dizinin yeni bölümü bu akşam da yayınlanmayacak.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisinin ilk bölümlerinin ardından setinde yangın​ çıkmıştı.

Sette bulunan dizinin çekildiği büyük köşkün tamamen yandığı açıklanmıştı.

3. bölümün ardından ekranlara ara veren dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde çıkan yangın nedeniyle dizinin yeni bölümleri çekilemiyor.

Bu sebepten dolayı da dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

Ancak son açıklanan bilgilere göre dizinin dış sahnelerini çekmek için oyuncular sete geri döndü.

ŞAKİR BAŞA AİLESİ NEDEN BUGÜN NEDEN YOK 12 OCAK?

Şakir Paşa Ailesi dizisinin köşkünün tamamen yanmasından dolayı dizinin iç mekan sahnelerinin çekimi gerçekleştirilemiyor.

Yapım şirketi tarafından açıklanan bilgilere göre dizinin çekimlerinin yapılacağı köşkün yapımına devam ediliyor.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

12 Ocak 2025 Pazar günü dizinin tekrar bölümü NOW TV ekranlarında yayınlanacak.

Açıklanan bilgilere göre bir sonraki hafta yani 19 Ocak 2025 Pazar günü özel bölüm ekranlara gelecek.

Dizinin yeni bölümünün ise 26 Ocak 2025 Pazar günü ekranlara geleceği tahmin ediliyor.

Ancak konuyla ilgili kanal ve yapım şirketi tarafından henüz net bir açıklama yapılmadı.

Dizinin en son 3. bölümü ekranlara gelmişti.