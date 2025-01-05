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Şakir Paşa Ailesi dizisinden sevindiren haber geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ocak 2025 05:23 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 05:28

Yılın son günlerinde yangınla sarsılan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar', uzun bir aradan sonra yeniden çekimlere başladığı ortaya çıktı. İzleyiciler dizinin yeni bölümlerini heyecanla bekliyor.

Ekranların merakla takip edilen dizisi 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar', Aralık ayında yaşanan talihsiz bir olay nedeniyle yayınına ara vermişti. Dizinin çekimlerinin yapıldığı Büyükada’daki 7 dönümlük platoda çıkan yangında,Şakir Paşa Köşkü tamamen kül olmuştu. Bu büyük felaket, dizi hayranlarını derinden sarsarken, çekimlerin akıbeti hakkında da çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı.

TAMİRAT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, yangından zarar gören setin tamiratı tamamlandı ve çekimler yeniden başladı. Haftalardır yeni bölümleri bekleyen izleyiciler bu haberle heyecanlandı.

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YENİ BÖLÜMLER GELİYOR MU?

Dizinin yapım ekibinin yangın​ sonrası çekimlere devam etmek için büyük bir çaba harcadığı belirtiliyor. Hayranlar sosyal medyada dizinin dönüş tarihiyle ilgili söylentileri paylaşırken, 'Şakir Paşa Ailesi’nin yeniden ekrana dönmesi büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizinin ay sonu ya da şubat başı yeni bölümüyle ekrana dönmesi bekleniyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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