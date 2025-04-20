Rıza Çalımbay'a bir darbe de Emre Belözoğlu'ndan: Sivasspor'da büyük kriz!

Rıza Çalımbay'ın sıkıntılı Sivasspor günlerine bir de Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor'undan gelen sürpriz transfer hamlesi eklendi. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor'un küme düşme ihtimalinin gözetildiği süreçte, Emre Belözoğlu'ndan Antalyaspor yönetimine Rey Manaj transferi için talep geldi.

Rıza Çalımbay ile Sivasspor kritik dönemlerden geçerken, Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Rey Manaj ile ilgilenen Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Rıza Çalımbay'lı Sivasspor'un küme düşme ihtimalinden hareketle birlikte dev transfer için beklemeye geçti.

RIZA ÇALIMBAY SİVASSPOR'UNDAN EMRE BELÖZOĞLU ANTALYASPOR'UNA REY MANAJ TRANSFERİ

Rıza Çalımbay'ın geçtiğimiz ay tekrar göreve geldiği Sivasspor'da işler iyi gitmiyor! Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'ya kaybeden ve küme düşme hattındaki ateşin ortasına düşen Sivasspor'a, transferde sansasyonel haber geldi. Emre Belözoğlu'nun yeni sezon çalışmalarını yaptığı Antalyaspor, gelecek yıl için Rey Manaj ismini ciddi anlamda düşünmeye başladı ve Yiğidoların gidişatına göre hamle yapmaya karar verdi. Halihazırda Süper Lig'den birkaç takımın daha Sivassporlu oyuncular için nabız yokladığı süreç, Rıza Çalımbay ve öğrencilerinin Süper Lig'den düşüp düşmemesine göre şekillenecek.

REY MANAJ İÇİN ANTALYASPOR'DAN BAŞKA TALİPLER DE VAR

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor; Rıza Çalımbay'ın öğrencisi Rey Manaj ile yakından ilgilenirken, yetenekli futbolcu için Süper Lig'den ve Avrupa'dan başka talipler de olduğu biliniyor. Ayrıca Arnavutluklu golcü, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Sivasspor'dan ayrılmak üzere karar almış ama kulübe yeterli meblağda teklif gelmemişti.

REY MANAJ'IN SİVASSPOR PERFORMANSI

Yiğidolar ile bu sezon 24 maça çıkan Rey Manaj, Sivasspor'un sıkıntılı geçen dönemlerine rağmen 10 gol ve 5 asistlik özel bir katkı sağladı.

SİVASSPOR YÖNETİMİNDE KRİZ HALİ

Sivasspor'u Süper Lig'de tutmaya uğraşan kırmızı beyazlı yönetim, alt lige düşülmesi halindeyse kadroyla ilgili büyük bir kriz süreci yönetmek zorunda kalacak ve mali dengeyi adeta sıfırdan tekrar oluşturacak.