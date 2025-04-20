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Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Erden Timur'un dönüş tarihi için iddia: Çarpıcı açıklamalar geldi!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Erden Timur ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erden Timur'un kulüpten ayrı olmasına ilişkin konuşan Bahçetepe, başarılı yönetici için ileriki zamanları hedef gösterdi.

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Galatasaray'da Erden Timur'un dönüş tarihi için iddia: Çarpıcı açıklamalar geldi!
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 11:56

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur için önemli bir açıklama geldi. Ekol TV'ye konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Erden Timur'un bir noktada kulübe geri döneceğini belirtti.

GALATASARAY'DA ERDEN TİMUR İÇİN AÇIKLAMALAR

"Erden Timur'un olmaması bildiğim kadarıyla kendi tasarrufu. Çok özel bir insan ama İbrahim Bey de Abdullah Bey de çok özel insanlar. Hepimiz burada görev alıyoruz. Görev sürecinde işi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Açıkçası bu görevi, devir teslim olarak da düşünüyorum. Erden bey bugün yok ama daha sonra olacaktır. Bayağı genç bir kardeşimiz ve önümüzdeki dönemlerde kesinlikle görev alacaktır. Tabii her yiğidin yoğurt yemesi farklıdır. Galatasaray olarak bakınca da yine şampiyonluğa gidiyoruz. Demek ki başarı var."

Galatasaray'da Erden Timur'un dönüş tarihi için iddia: Çarpıcı açıklamalar geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

ERDEN TİMUR NEDEN ÇOK SEVİLMİŞTİ?
Kulüp için iddialı projeler sunan Erden Timur, taraftarlar arasında ön plana çıkarılan yönetici olmuştu.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#erden timur
#galatasaray yönetimi
#Spor
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