İrfan Can Kahveci'ye güle güle: Fenerbahçe'de ayrılık resmiyet kazandı!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sürpriz transferinin şaşkınlığı yaşanıyor. Bu yıl Fenerbahçe'de forma bulmakta zorlanan İrfan Can Kahveci, flaş bir transfer kararı verdi ve Trabzonspor'u da ilgilendiren süreci Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a iletti.

İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe birlikteliğinin an itibarıyla sonuna geliniyor. Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği İrfan Can Kahveci, gelecek yaz döneminde transfer olmaya ve Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi. Başkan Ali Koç ile süreç hakkında konuşan İrfan Can Kahveci, yönetimin ayrılık için kolaylık sağlamasını istedi.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ'YE GÜLE GÜLE: TRANSFERDE SÜRPRİZ KARAR

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi ve Trabzonspor başta olmak üzere genel olarak tüm ihtimalleri değerlendirmeye aldı. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla harika bir performans göstermesine rağmen bu sezon yedek kalan İrfan Can Kahveci, gidişattan memnun değil ve Jose Mourinho'nun kalacağı senaryoda ayrılığın en doğru tercih olduğunu düşünüyor.

İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİ İÇİN TRABZONSPOR DEVREDE

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'deki sürecini bir fırsat olarak gören Karadeniz ekibi, Fatih Tekke'nin de onayıyla şampiyonluğa oynayacak kadroda İrfan Can Kahveci'yi de görmek istiyor. Halihazırda milli oyuncunun da Trabzonspor ihtimaline olumlu yaklaştığı süreçte, Avrupa'dan ve MLS'ten de İrfan Can Kahveci için talipler olduğu biliniyor.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ İRFAN CAN KAHVECİ'NİN TRANSFER İSTEĞİNE ŞAŞIRDI

Milli yıldızın düzenli oynamak amacıyla ayrılmak istemesini şaşkınlıkla karşılayan yönetim, yerli oyunculardaki sorunu nasıl aşacağıyla ilgili özel bir toplantı yapmaya karar verdi! Zira İsmail Yüksek de kulüpten ayrılma ihtimalini ciddi anlamda değerlendirmeye başlamış ve kulislerde bu süreçten de bahsedilmişti.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 37 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 1236 dakika süre aldı ve 1 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.

SEVILLA İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN TEMASLARDA BULUNDU

Geçtiğimiz dönemlerde İrfan Can Kahveci'nin menajeriyle temaslarda bulunan Sevilla, yıldız hücumcuya proje sunumu gerçekleştirmişti.