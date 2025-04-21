İrfan Can Kahveci'ye güle güle: Fenerbahçe'de ayrılık resmiyet kazandı!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sürpriz transferinin şaşkınlığı yaşanıyor. Bu yıl Fenerbahçe'de forma bulmakta zorlanan İrfan Can Kahveci, flaş bir transfer kararı verdi ve Trabzonspor'u da ilgilendiren süreci Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a iletti.
İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe birlikteliğinin an itibarıyla sonuna geliniyor. Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği İrfan Can Kahveci, gelecek yaz döneminde transfer olmaya ve Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi. Başkan Ali Koç ile süreç hakkında konuşan İrfan Can Kahveci, yönetimin ayrılık için kolaylık sağlamasını istedi.
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi ve Trabzonspor başta olmak üzere genel olarak tüm ihtimalleri değerlendirmeye aldı. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla harika bir performans göstermesine rağmen bu sezon yedek kalan İrfan Can Kahveci, gidişattan memnun değil ve Jose Mourinho'nun kalacağı senaryoda ayrılığın en doğru tercih olduğunu düşünüyor.
İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'deki sürecini bir fırsat olarak gören Karadeniz ekibi, Fatih Tekke'nin de onayıyla şampiyonluğa oynayacak kadroda İrfan Can Kahveci'yi de görmek istiyor. Halihazırda milli oyuncunun da Trabzonspor ihtimaline olumlu yaklaştığı süreçte, Avrupa'dan ve MLS'ten de İrfan Can Kahveci için talipler olduğu biliniyor.
Milli yıldızın düzenli oynamak amacıyla ayrılmak istemesini şaşkınlıkla karşılayan yönetim, yerli oyunculardaki sorunu nasıl aşacağıyla ilgili özel bir toplantı yapmaya karar verdi! Zira İsmail Yüksek de kulüpten ayrılma ihtimalini ciddi anlamda değerlendirmeye başlamış ve kulislerde bu süreçten de bahsedilmişti.
Fenerbahçe ile bu sezon 37 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 1236 dakika süre aldı ve 1 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.
Geçtiğimiz dönemlerde İrfan Can Kahveci'nin menajeriyle temaslarda bulunan Sevilla, yıldız hücumcuya proje sunumu gerçekleştirmişti.