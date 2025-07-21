Mega barajın inşaatı başladı: Maliyeti 167 milyar doları bulacak

Çin Başbakanı Li Qiang, Tibet’te Üç Boğaz Barajı’nın üç katı büyüklüğünde 167 milyar dolarlık mega baraj inşaatını başlattı. Ayrıca, barajın geliştirilmesini yönetecek yeni şirket China Yaijang Group’u tanıttı. Proje hakkında hala çok fazla bilgi olmasa da sadece maliyeti bile mühendislerin planladığı devasa ölçeği gösteriyor. Bu tahmin 2009’da tamamlanan Üç Boğaz Barajı’nın 37 milyar dolarlık maliyetinin dört katından fazla.

DEV TEMİZ ENERJİ KAYNAĞI OLACAK

Proje, inşaat, çimento ve çelik gibi sektörler için ekonomik bir canlanma vaat ediyor ve Çin’in 2060 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmasına yardımcı olacak büyük bir yeni temiz enerji kaynağı sunuyor.

Barajdan elde edilecek devasa ekonomik teşvik ve temiz enerji artışı Çinli liderlerin biyolojik çeşitlilik üzerindeki olası zararlar ve Hindistan ile ilişkiler üzerindeki etkiler konusundaki endişelerini bir kenara bırakmaları için yeterince cazip görünüyor.

Baraj, Yarlung Tsangpo Nehri’nin Hindistan’ın Kuzeydoğusu’ndaki Arunachal Pradesh eyaletinden geçerek Brahmaputra Nehri’ne dökülmesi nedeniyle Çin ile Hindistan arasında bir gerilim kaynağı haline gelebilir.

4 YILLIK ÇIKMAZ SONA ERDİ

Cumartesi günü yapılan temel atma töreni dünyanın iki büyük ülkesi arasındaki ilişkilerde karmaşık bir döneme denk geliyor. İkili ilişkiler Haziran 2020’de 20 Hintli ve en az 4 Çinli askerin öldüğü sınır çatışmasının ardından yaşanan dört yıllık çıkmazdan sonra bir nebze istikrar kazanmış durumda.

Pekin, 2024’te Hindistan’a yeni bir büyükelçi atadı ve bu yılın başlarında iki ülke doğrudan uçuşları yeniden başlatma ve vize süreçlerini kolaylaştırma konusunda anlaşmıştı.

Yine de birçok gerilim kaynağı bulunuyor. Hindistan, Asya’da kendisini Çin’e alternatif bir üretim üssü olarak konumlandırmaya çalışıyor ve son yıllarda ABD ile olan yakın ilişkisi büyük ölçüde Pekin’in bölgedeki etkisini dengelemeyi amaçlıyor. Yeni Delhi, Çinli şirketlerin ülkeye yatırımına kısıtlamalar getirmeye devam ediyor ve Çinli firmalar yakın zamanda Hindistan’daki bazı fabrikalardan personel çekmeye başladı.