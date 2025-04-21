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Editor
 | Burak Ayaydın

Uğur Meleke'den Jose Mourinho'ya sert eleştiriler: "Fenerbahçe'nin sorunu muhabirin soru sorması mı?"

Uğur Meleke, Fenerbahçe-Kayserispor maçından sonra Jose Mourinho hakkında çok net konuştu. Jose Mourinho Fenerbahçe'sinde pek çok şeyin yanlış olduğunu anlatan Uğur Meleke, Portekizli hoca için 'modası geçti' dedi.

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Uğur Meleke'den Jose Mourinho'ya sert eleştiriler:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 10:29

Uğur Meleke beIN Sports ekranlarında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi. Fenerbahçe'nin Kayserispor'a sürpriz şekilde puan kaybettiği maçı yorumlayan spor yorumcusu Uğur Meleke, Jose Mourinho'nun muhabirleri terslemesini de anlamsız buldu.

UĞUR MELEKE'DEN FENERBAHÇE'NİN HOCASI JOSE MOURINHO'YA ELEŞTİRİLER

"Dünya çapında bir teknik direktör diyorsun ya; demeçler de dünya çapında. Muhabiri karşısında bulunca ona karşı dünya çapında, ona karşı özel biri... Ama sahada futbola bakıyorsun çağ dışı! Barcelona-Real Madrid maçı olsa; Barcelona'nın 5 oyuncusu cezalı olsa, muhabir onu soracak tabii. Burada da muhabir kardeşimizin bunu sorması çok normal, hatta sakatlarla beraber 8-9 eksik vardı Kayserispor'da. Zaten transfer tahtası da kapalı! Oyuna giren Kayra 2007'li, Talha ile Eray ise 20 yaşında. Mourinho'nun oynattığı futbol modası geçmiş bir futbol. Orta-kafa-gol oyunu oynattı. Mesele zaten başlangıç 11'i. Fenerbahçe'yi Ocak'tan Nisan'a kadar 3-4-1-2 ile gayet iyi yönetti Mourinho. Trabzon maçıyla birlikte 4-2-3-1'e dönüş oldu. Oğuz ve Kostic'ten vazgeçti. Stoper Yusuf'tan vazgeçti. Oyunun sadece kenar ortasına dönmesinden ibaret hale gelmesi, çağın futboluna uygun mu? Bundan önceki skorlar seni yanılttı. 3-2 bitseydi de bunları söyleyecektim. Mourinho'nun kendisinin de sıklıkla dile getirdiği gibi sözcükler değil konuşan, saha içinde ayaklar! Sen Fenerbahçe tarihinin en geniş kadrosuyla 4'te 1'in olan Rangers'a elendin. Yanlış 11, yanlış taktik. Üzerine kupadan elendin; Galatasaray'a karşı top oynayamadan! Ligde ilk 5 takımın hiçbirini yenemedin. Kazanman gereken hiçbir maçı kazanamadın. Suçlu Kayserispor'un 9 eksiğini soran muhabir mi? Bence Mourinho 2015'e kadar özel biriydi ama 2025 model Mourinho, modası geçmiş biri."

Uğur Meleke'den Jose Mourinho'ya sert eleştiriler: "Fenerbahçe'nin sorunu muhabirin soru sorması mı?"

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO VE MUHABİR KONUSU NEDİR?
Kayserispor'un birçok eksiği olmasına rağmen Fenerbahçe'den puan aldığının hatırlatılması, Portekizli hocanın hoşuna gitmemiş ve muhabiri terslemişti.
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ETİKETLER
#jose mourinho
#jose mourinho
#fenerbahçe-kayserispor
#uğur meleke
#Spor
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