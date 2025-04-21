Fenerbahçe'de İsmail Yüksek krizi: Jose Mourinho ile karşı karşıya geldi!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho tarafından İsmail Yüksek kritiği yapılıyor. İsmail Yüksek'i tercih etmemesiyle çok eleştirilen Jose Mourinho, an itibarıyla milli oyuncunun transferiyle ilgili tezat bir sürecin içinde kaldı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve İsmail Yüksek arasında nihai transfer süreci yaşanıyor. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe formasını pek vermediği İsmail Yüksek, an itibarıyla Fenerbahçe'den ayrılmaya olumlu yaklaşıyor.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO VE İSMAİL YÜKSEK ÇIKMAZI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun şans vermediği İsmail Yüksek için transfer sürprizi gündeme geldi. Benfica başta olmak üzere Avrupa'dan birkaç talibi olan İsmail Yüksek, Jose Mourinho tarafından böyle az şans verilmesi halinde 'ayrılık' tercihinin daha doğru olacağını yönetime iletti! Kritik süreçten hareketle İsmail Yüksek'in iyi bir orta saha alternatifi olduğu düşünülürken; ansızın gelen sürpriz ayrılık isteğinin şaşkınlığını yaşayan yönetim, Jose Mourinho ile bu süreci nasıl ilerleteceği konusunda arafta kaldı.

JOSE MOURINHO İSMAİL YÜKSEK'E ŞANS VERMİYOR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maça çıkan ve toplamda 1407 dakika sahada kalan milli orta saha, 2025 yılında ise sarı lacivertli ekiple sadece 30 dakika süre alabildi!

JOSE MOURINHO'NUN İSMAİL YÜKSEK KARARI

Sözleşmesi 2027 yazına kadar devam eden İsmail Yüksek için Jose Mourinho tarafından gelecek sezon için kritik bir karar verilecek ve akabindeki tüm süreç ise yönetimin inisiyatifinde tamamlanacak.