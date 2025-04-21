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 | Suat Vilgen

Sadettin Saran'dan flaş başkanlık açıklaması! Çok net yorum

Fenerbahçe başkanlığı için uzun süredir adı geçen Sadettin Saran, Kayserispor yenilgisinin ardından bir taraftarın adaylık çağrısına verdiği cevapla gündeme oturdu.

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Sadettin Saran'dan flaş başkanlık açıklaması! Çok net yorum
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 09:26

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 90+4'te yediği golle 3-3 berabere kalarak şampiyonluk ihtimali oldukça zayıflattı. Maç sonrası Ülker Stadı'nı dolduran taraftarların büyük bölümü başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ederken sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Sadettin Saran'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

Sadettin Saran'dan flaş başkanlık açıklaması! Çok net yorum

TEK KELİMEYLE SES GETİRDİ: "OLACAĞIM"

Daha önce de Fenerbahçe başkanlığı için adı sıkça anılan, ancak her seferinde geri çekilen Saran, bir taraftarın "Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim Sadettin Bey" çağrısına yaptığı yorumda "Olacağım" ifadesini kullandı. Saran'ın yanıtı sosyal medyada büyük ses getirirken, çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da ünlü iş insanına desteğini açıkladı.

Sadettin Saran'dan flaş başkanlık açıklaması! Çok net yorum
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USLU DA SİNYAL VERMİŞTİ

Saran, son başkanlık seçiminde de aday olduğunu açıklamış ancak daha sonra bu fikrinden cayarak Ali Koç lehine çekilmişti.

Fenerbahçe'de dün akşam bir Youtube canlı yayınına konuk olan eski yöneticilerden Mahmut Uslu da "Aday olacak mısınız?" sorusuna, "Her an her şey olabilir" cevabını vermişti.

Sıkça Sorulan Sorular

SADETTİN SARAN HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?
1995 yılında ise Saran Holding'i kurdu. Saran Group çatısı altında, spor, medya, turizm, havacılık sektörleri dahil olmak üzere 6 alanda 30 şirket bulunuyor. S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik, Ajansspor internet sitesi ve tuttur.com Sadettin Saran'a ait.
ETİKETLER
#saddetin saran
#sadettin saran
#Fenerbahçe Yönetimi
#başkan adaylığı
#Spor
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