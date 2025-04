Sadettin Saran'dan flaş başkanlık açıklaması! Çok net yorum

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 90+4'te yediği golle 3-3 berabere kalarak şampiyonluk ihtimali oldukça zayıflattı. Maç sonrası Ülker Stadı'nı dolduran taraftarların büyük bölümü başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ederken sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Sadettin Saran'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

TEK KELİMEYLE SES GETİRDİ: "OLACAĞIM"

Daha önce de Fenerbahçe başkanlığı için adı sıkça anılan, ancak her seferinde geri çekilen Saran, bir taraftarın "Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim Sadettin Bey" çağrısına yaptığı yorumda "Olacağım" ifadesini kullandı. Saran'ın yanıtı sosyal medyada büyük ses getirirken, çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da ünlü iş insanına desteğini açıkladı.

USLU DA SİNYAL VERMİŞTİ

Saran, son başkanlık seçiminde de aday olduğunu açıklamış ancak daha sonra bu fikrinden cayarak Ali Koç lehine çekilmişti.

Fenerbahçe'de dün akşam bir Youtube canlı yayınına konuk olan eski yöneticilerden Mahmut Uslu da "Aday olacak mısınız?" sorusuna, "Her an her şey olabilir" cevabını vermişti.