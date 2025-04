Fenerbahçe'de Mahmut Uslu aday mı oluyor? Ali Koç'u istifaya çağırmıştı

Trendyol Süper Lig'de evinde konuk ettiği Kayserispor ile 90+4'te yediği golle 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de kaos dolu günlere kapı aralandı. Maç sonrarı tribünler "Ali Koç istifa" sesleriyle yankılanırken, yönetime camianın önemli isimlerinden peş peşe tepkiler geldi. Bu isimlerden biri de eski yönetici Mahmut Uslu oldu.

"KULÜBÜ BİTİRDİLER"

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yönetimde ikinci başkanlık görevini üstlenen Uslu katıldığı Kale Arkası isimli canlı Youtube programında Ali Koç ve yönetimi derhal istifaya davet etti. Yönetime alternatif bulunacağını belirten Uslu "Derhal bıraksınlar. Bundan daha kötü olur mu ya hu? Kulübü bitirdiler. Şampiyonluk önemli değil, olur veya olmaz. Bir dakika durmadan ayrılsınlar. İnsanlara yazık" diye konuştu.

"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Uslu program moderatörü Ersin Düzen'in "Aday olacak mısınız?" sorusuna ise "Her an her şey olabilir" cevabını vererek açık kapı bıraktı.

Uslu son olarak elmeştiri oklarınrın hedefindeki bir diğer isim olan teknik direktör Jose Mourinho'yla ilgili de konuşarak, "Mourinho ile ilgili ne diyeyim? Herkes her şeyi söylüyor, her şey ortada" ifadelerini kullandı.