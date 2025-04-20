Fenerbahçe - Kayserispor canlı maç anlatımı

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Mücadelenin detayları tgrthaber.com'da...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Diego Carlos, Skriniar, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Talisca, En Nesyri.
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Nurettin Korkmaz, Karimi, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Mane, Nazon.
Müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.