Tahir Kum, Fenerbahçe yönetimini eleştirdi! 'Taraftar size 6 yıl sabretmiş'

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Stüdyo'da Futbol programının yorumcusu olan Tahir Kum, Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasının ardından yönetimi eleştirdi. Kum yaptığı açıklamada, "Taraftar size 6 yıl sabretmiş ve arkanızda durmuş. Bu kadar başarısızlığa rağmen bugüne kadar hiçbir yönetime nasip olmamıştır bu destek. Her türlü destek var hiçbir mazeretiniz kalmadı. Fenerbahçe yönetimi yarından tezi yok hemen yönetim kurulu kararı almalıdır." ifadelerini kullandı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Stüdyo'da Futbol programının yorumcusu Tahir Kum, sarı-lacivertli yönetimi bugün oynanan Fenerbahçe-Kayserispor maçından sonra eleştirilerde bulundu. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe yönetimini topa tutan Kum, Ali Koç ve ekibini acil yönetim kurulu kararı alması gerektiğini belirtti.

"TARAFTAR SİZE 6 YIL SABRETMİŞ"

Tahir Kum yaptığı açıklamada, "Taraftar size 6 yıl sabretmiş ve arkanızda durmuş. Bu kadar başarısızlığa rağmen bugüne kadar hiçbir yönetime nasip olmamıştır bu destek. Yabancı hakem demişsiniz gelmiş. Kurullar istediğiniz gibi olmuş, MHK ve hakemler istediğiniz gibi olmuş. Değişmeyen hiçbir şey kalmamış. Dünyanın en iyi markası olan teknik adamı getirdiniz. Hatta size tehdit olabilecek bir başkan olan Aziz Yıldırım size sürekli destek olmuş. Siz kötü gidiyorsunuz. Her türlü destek var hiçbir mazeretiniz kalmadı. Fenerbahçe yönetimi yarından tezi yok hemen yönetim kurulu kararı almalıdır." ifadelerini kullandı.