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 | Eyüp Ensar Yeşil

Ortalık karıştı! Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası ortam gerildi

Fenerbahçe evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı maçtan sonra yönetime çağrıda bulundu. Ülker Stadı'nda "Yönetim istifa" seslerinin yükseldiği anda yüksek sesle müzik yayını yapılınca ortalık karıştı.

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Ortalık karıştı! Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası ortam gerildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 22:17
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 22:20

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında evinde konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk mücadelesinde umutlarını yarıya indirdi.

TARAFTAR YÖNETİME SESLENDİ

Ülker Stadyumu'nda, oynanan karşılaşma sonrası yaşanan puan kaybının ardından tribünlerin hedefinde ise yönetim vardı.

Sarı lacivertli taraftarlar "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla tepki gösterirken, bu sırada statta yüksek sesle müzik açılınca ortalık karıştı.

Ortalık karıştı! Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası ortam gerildi

ORTALIK KARIŞTI

Bazı taraftarlar müzik yayınının yapıldığı kabine giderek küfürlü sözler sarf etti ve kabinin camını yumrukladı. Bu sırada devreye güvenlik görevlileri girdi ve taraftarları uzaklaştırdı. Öte yandan bazı taraftarlar ise basın tribününe girerek gazetecilere tepki gösterdi. Basın tribününün solunda bulunan tribündeki bir kişi ise fenalık geçirdi. Taraftarın ilk müdahalesini bir başka taraftar yaptı.

Ortalık karıştı! Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası ortam gerildi

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