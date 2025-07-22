Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi bugün toprağa verilecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kardeş acısıyla sarsıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu geçirdiği pazar akşamı hayatını kaybetti.

KOMŞUSUYLA TARTIŞTI, KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'ndeki Pelinkent Sitesi'nde yaşayan Adil Kılıçdaroğlu, pazar akşamı saat 21.00 sıralarında komşusu ile yaşadığı aidat tartışmasının ardından evine döndüğü sırada kalp krizi geçirdi.

Kalp masajı ile rahatladığı belirtilen Kılıçdaroğlu, ikinci kez kalp krizi geçirdi. Ambulansla gelen sağlık görevlileri, 76 yaşındaki Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TAZİYE ÇADIRI KURULDU

Acı haberin duyulmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Çok sayıda vatandaş başsağlığı dilemek ve ailenin yanında olmak için çadıra geldi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, salı günü saat 14.00'te Burhaniye Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Pelitköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TAZİYE TELEFONU

Öte yandan Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nu kaybeden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradı. Adil Kılıçdaroğlu’na rahmet dileyen Özel, Kılıçdaroğlu ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.