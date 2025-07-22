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 | Onur Kaya

Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi bugün toprağa verilecek

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenaze programı belli oldu. Adil Kılıçdaroğlu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 02:09
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 02:16

Cumhuriyet Halk Partisi'nin () eski genel başkanı kardeş acısıyla sarsıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu geçirdiği pazar akşamı hayatını kaybetti.

Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi bugün toprağa verilecek

KOMŞUSUYLA TARTIŞTI, KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'ndeki Pelinkent Sitesi'nde yaşayan Adil Kılıçdaroğlu, pazar akşamı saat 21.00 sıralarında komşusu ile yaşadığı aidat tartışmasının ardından evine döndüğü sırada geçirdi.

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Kalp masajı ile rahatladığı belirtilen Kılıçdaroğlu, ikinci kez kalp krizi geçirdi. Ambulansla gelen sağlık görevlileri, 76 yaşındaki Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi bugün toprağa verilecek

TAZİYE ÇADIRI KURULDU

Acı haberin duyulmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Çok sayıda vatandaş başsağlığı dilemek ve ailenin yanında olmak için çadıra geldi.

Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi bugün toprağa verilecek

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, salı günü saat 14.00'te Burhaniye Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Pelitköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi bugün toprağa verilecek

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TAZİYE TELEFONU

Öte yandan Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nu kaybeden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradı. Adil Kılıçdaroğlu’na rahmet dileyen Özel, Kılıçdaroğlu ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi bugün toprağa verilecek
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ETİKETLER
#kemal kılıçdaroğlu
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#Adil Kılıçdaroğlu
#Gündem
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