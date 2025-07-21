Adil Kılıçdaroğlu kimdir, eşi kim? Kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

ADİL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi olan Adil Kılıçdaroğlu, 21 Temmuz günü hayatını kaybetti. 76 yaşında vefat eden isim Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde dünyaya geldi. Özel hayatına dair bilgilerin pek paylaşılmadığı isim kalp krizi sonucunda vefat etti.

ADİL KILIÇDAROĞLU EŞİ KİM, EVLİ Mİ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi olan Adil Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948 senesinde Tunceli'de dünyaya geldi. Ballıca kötünce tapu memuru olarak çalışan Kamer Kılıçdaroğlu'nun oğlu olan ismin eşinin Tomris Kılıçdaroğlu olduğu biliniyor. Vefat haberini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya hesabından "Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. kilicdarogluk’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." sözleri ile paylaştı.

ADİL KILIÇDAROĞLU CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALKACAK?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi olan Adil Kılıçdaroğlu bugün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 76 yaşındaki ismin vefatı sonrası birçok isim taziye mesajı yayımlarken cenaze bilgileri de araştırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de gerçekleşecek olan Altan Öymen cenazesi sonrasında yarın kardeşi için Burhaniye Cemevi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacağı bilgisi paylaşıldı.