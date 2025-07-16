Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ile görüşmeme kararı! Sebebi ortaya çıktı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmeme kararı ve yeniden genel başkanlık iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi. CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, Tgrthaber.com’a verdiği röportajda, Kılıçdaroğlu’nun kararını desteklerken, İmamoğlu’nun Alevi seçmenlerin desteğini almak için görüşme talebinde bulunduğunu belirtti.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmeme kararı kulisleri hareketlendirdi. Konuyla ilgili Tgrthaber.com'a konuşan CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen; 'Kemal Bey'in almış olduğu karar yerindedir. Zira Kemal Bey'e bu süreçte oldukça fazla kötülükler yapıldı.' ifadelerini kullandı.

CHP'nin mahkemeye taşınan kurultayı sonrasında genel başkanın yeniden seçilebileceği gündemdeki sıcaklığını korurken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağı da Ankara kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.

CHP'de yaşanan gelişmeleri Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel ile yaptığı röportajda değerlendiren CHP eski milletvekili ve Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, çarpıcı mesajlar verdi.

"YÜREĞİNE ŞÜPHE DÜŞTÜ!"

Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu ziyaret etmek istemeyebilir. Ortaya çıkan dosyalar, belgeler Kemal Bey'in yüreğine şüphe düşürmüş olabilir.

Dava sonlanana kadar da bir duruş sergileyerek ziyarete gitmeme kararı almış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kararına herkes saygı duymalıdır.

"KAYYUM YERİNE BEN BAŞKAN OLURUM!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkan seçildiği CHP kurultayı, şaibe iddialarıyla mahkemelik oldu. Kurultayın iptali için açılan dava 8 Eylül tarihinde görülecek.

Dava öncesinde de Ankara kulislerinde en fazla konuşulan konuların başında Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmak için hazırlık yaptığı yönündeki iddialar geliyor. Gündemden düşmeyen bu iddiaları da cevaplayan Sevigen şu ifadeleri kullandı;

"Kemal Bey'in yeniden genel başkan olmasında yadırganacak veya şaşırılacak bir durum yoktur. Mahkemeden, kurultayın iptal kararı çıkarsa Kemal Bey'in de kendi ifadeleridir; 'Kayyum yerine gider partime sahip çıkarım' diyor. Bu karar ve istek oldukça doğaldır.

"ALEVİLERİN DESTEĞİ İÇİN GÖRÜŞMEK İSTİYOR!"

İBB'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu, kaldığı cezaevinden sık sık Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme taleplerini iletiyor. Bu isteğin sebebini, Mehmet Sevigen gündem olacak sözlerle açıkladı. İşte Sevigen'in açıklamaları;

İBB'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Bey ile görüşerek Alevi vatandaşlarımızın desteğini almak istiyor. Bu görüşme talebini tamamen siyasi hamle olarak değerlendiriyorum. Ayrıca Kemal Bey'e yapılan haksızlıklardan ötürü Alevilerin tepkisiyle karşı karşıya kalmamak için bu adımları atıyor.

Zira Kılıçdaroğlu'na özellikle son dönemde ailesine varıncaya kadar küfürler edildi, türlü türlü kötülükler yapıldı. Ve tüm bu karalama kampanyaları CHP içerisinden yapıldı. Tabii bu kötü davranışlar da Alevi vatandaşların tepkisine yol açtı. İmamoğlu bu tepkileri azaltmak ve destek almak için Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedi.