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CHP'den Manavgat kararı! Baklava kutularıyla gündem olmuşlar: 3 isme ihraç istemi

Manavgat Belediyesi'ndeki baklava kutusu içindeki para görüntüleriyle ilgili olarak CHP'de Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 19:01

Belediyesi'nde baklava kutusu içinde para görüntüleri gündem olmuştu. lideri Özgür Özel görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını, alınacak kararın ilerleyen günlerde duyurulacağını açıklamıştı.

7 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Manavgat'taki görüntüleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

CHP'den Manavgat kararı! Baklava kutularıyla gündem olmuşlar: 3 isme ihraç istemi

Yücel, şunları söyledi: "Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat'ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alınmıştır"

ETİKETLER
#chp
#rüşvet
#manavgat
#Hüseyin Cem Gül
#Engin Tüter
#Cengiz Coşar
#Politika
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