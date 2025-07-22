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 | Onur Kaya

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Yaralılar var

Antalya'nın Serik ilçesinde tur midibüsü ile 2 otel servis midibüsü çarpıştı. Kazada 3 sürücünün yanı sıra 3 de yolcu yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 03:05
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 03:05

'da gece saatlerinde meydana gelen ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. 3 midibüsün çarpıştığı kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Yaralılar var

3 MİDİBÜS ÇARPIŞTI

Kaza ilçesi Antalya-Alanya D400 Karayolu sanayi kavşağında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki 58 NA 312 plakalı tur midibüsü ile Antalya istikametinden gelip Serik istikametine dönmekte olan 07 C 82472 ve 07 C 82257 plakalı otel servis midibüsleri çarpıştı.

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Yaralılar var

6 KİŞİ YARALI

Kazada isimleri öğrenilemeyen araç sürücüleri ile 07 C 82257 plakalı otel servis aracın yolcu olarak bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Yaralılar var

SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Yaralılar var

KAZA NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Manavgat - Antalya istikametinde ulaşım şehir merkezi yolundan sağlandı. Polis trafiğe kapanan yolu 1 saat süren çalışmanın ardından açtırdı. Belediye temizlik ekipleri yolda bulunan cam kırıkları ve yağlanmayı temizledi.

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Yaralılar var

OTEL ÇALIŞANLARINI TAŞIYORDU

Otel servis araçlarının vardiya bitiminde otelden aldığı otel çalışanlarını Serik şehir merkezine götürdüğü, tur aracında ise yolcu olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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ETİKETLER
#trafik kazası
#sağlık durumu
#yaralı
#antalya
#Serik
#Midibüs Çarpışması
#Yaşam
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