Önüne çıkan aracı görünce dengesini kaybetti, altında kaldı! O anlar kamerada

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, 14:30 sıralarında Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Sokak’ta meydana geldi. E.D. (49) idaresindeki otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada, henüz ismi öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü dengesini kaybedip motosikletle birlikte yere düştü, ardından sürüklenip otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.