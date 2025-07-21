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 | Berrak Arıcan

Ziyaretçi müzedeki 6,2 milyon dolarlık eseri ısırdı: Eser daha önce de yenmişti

Fransa'da bulunan Pompidou-Metz Müzesi'nde sergilenen 'Komedyen' adlı eserin bir parçası olan muz, bir ziyaretçi tarafından ısırıldı. Eserin, 6,2 milyon değerinde olduğu belirtildi. Müze, olaya hızlı ve sakinlikle müdahale edildiğini açıkladı.

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Ziyaretçi müzedeki 6,2 milyon dolarlık eseri ısırdı: Eser daha önce de yenmişti
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 16:37

Pompidou-Metz Müzesi'ni ziyaret eden bir kişi, Maurizio Cattelan'ın "" adlı eserinin bir parçası olan muzu ısırdı. yetkilileri, “güvenlik personelinin hızlı ve sakin şekilde müdahale ettiğini” açıkladı. Eser, birkaç dakika içinde yeniden yerine takıldı. Müze ayrıca, meyvenin çabuk bozulabilen bir nesne olduğunu ve sanatçının talimatlarına uygun olarak düzenli şekilde değiştirildiğini de belirtti.

Ziyaretçi müzedeki 6,2 milyon dolarlık eseri ısırdı: Eser daha önce de yenmişti

6,2 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Müzenin AFP'ye gönderdiği mesajda, "Gözetim ekibi iç prosedürlere uygun olarak hızlı ve sakin bir şekilde müdahale etti" denildi ve günlük Le Républicain Lorrain gazetesinden gelen bilgileri doğruladı.

Pompidou Merkezi, olayın "sergideki eserlerin bütünlüğünü veya serginin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini hiçbir şekilde etkilemediğini, serginin halkın erişimine açık olduğunu" bildirdi.

Le Républicain Lorrain'e göre herhangi bir şikayette bulunulmadı. Öte yandan eserin 6,2 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

BİR KEZ DE YENMİŞTİ

2019 yılında Art Basel Miami fuarında sergilenen eser, o dönemde üç farklı versiyonuyla 120 ila 150 bin dolar arasında alıcı bulmuştu. Aynı yıl performans sanatçısı David Datuna, sergilenen muzu "aç hissettiği" gerekçesiyle yemişti.

Ziyaretçi müzedeki 6,2 milyon dolarlık eseri ısırdı: Eser daha önce de yenmişti

2023 yılında Güney Kore’deki Leeum Sanat Müzesi’nde bir öğrenci, yine aç olduğunu belirterek 'Komedyen' eserindeki muzu tüketmişti. En dikkat çeken olaylardan biri ise Kasım 2023’te yaşandı. Çinli kripto para girişimcisi Justin Sun, eseri Sotheby’s Hong Kong müzayedesinden 6,2 milyon dolara satın aldıktan sonra, kameralar önünde yedi.

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