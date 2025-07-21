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 | Baran Aksoy

200'ü aşkın PKK'lının tahliye edildiği iddiası! Yalanlama gecikmedi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, “örgüt adına suç işlemekten hükümlü olan 200'den fazla kişi tahliye edildi” iddiasını yalanladı. "Diyarbakır'daki Ağır Ceza Mahkemelerinin, son 72 saat içinde yoğun bir mesai yaparak AYM'nin bu kararına uyduğu ve söz konusu suçtan mahkûm olan 200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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200'ü aşkın PKK'lının tahliye edildiği iddiası! Yalanlama gecikmedi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 16:42

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden bazı basın kuruluşlarında yer alan; "Örgüt adına suç işlemekten hükümlü olan 200'den fazla kişi edildi” İddialarına İlişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

200'ü aşkın PKK'lının tahliye edildiği iddiası! Yalanlama gecikmedi

"BU TÜR HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk Ceza Kanunu'nun 220/6 ile 314/3 maddelerinde yer alan hükümler, 'nin 5/11/2024 tarihli, 2024/189 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu karar 09.07.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bugün itibarıyla resmi kayıtlara göre, kararın yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren; ilgili kanun maddelerinin iptali nedeniyle Diyarbakır'da 15 kişi tahliye edilmiştir. Gerçek dışı iddialarla kamuoyunda güvensizlik oluşturmayı hedefleyen bu tür haber ve paylaşımlar, sadece niteliği taşımakla kalmayıp, aynı zamanda hukuk devleti ilkesine de zarar vermektedir. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bu tür haberlere itibar etmemesi önemle rica olunur"

200'ü aşkın PKK'lının tahliye edildiği iddiası! Yalanlama gecikmedi
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