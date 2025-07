Terör örgütü PKK'nın silah bırakma görüntüleri uluslararası ajanslar tarafından servis edildi. Tarihi ana tanıklık eden ajansların servis ettiği PKK'nın silah bırakma görüntüleri kayıt altına alındı.

Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

KAÇ KİŞİLİK PKK GURUBU SİLAH BIRAKTI?

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Süleymaniye kentine bağlı Dukan’a 10-15 km uzaklıkta bulunan bölgede yapılan silah bırakma eyleminde hareketlilik yaşandı. Araç yoğunluğunun yaşandığı bölgede helikopterler devriye uçuşu gerçekleştiriyor. Erbil ve Süleymaniye arasında bir bölgede güvenlik önlemleri dikkat çekti.

SİLAH BIRAKAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN AÇIKLAMA

Terör örgütü PKK, elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının ardından PKK silah bırakma sürecine girdi. Yapılan görüşme ve açıklamaların ardından terör örgütü PKK silah bırakmaya başladı. İlk PKK'lı grup silah bırakarak silahları yaktı. Barış ve Demokratik Toplum Grubu konuya ilişkin açıklamaya yaparak, "Demokratik değişim ve dönüşüm sürecine ivme kazandırmak üzere oluşan Barış ve Demokratik Toplum Grubu olarak; burada bulunan ve tarihi demokratik eylemimize tanıklık eden herkesi saygıyla selamlıyoruz" dedi.



Açıklamada, "Abdullah Öcalan'ın 19 Haziran 2025 günü açıklamasında dile getirdiği çağrıya cevap olarak buraya geldik. Gelişimiz aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 günü açıkladığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, 5-7 Mayıs günlerinde yapılan PKK 12. Kongre kararları temelindedir.

Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz" denildi.

AK PARTİ'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "'Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşılması, ülkemizin terör yükünden kurtulmasını ve yakın bölgemizin ‘terörsüz bölge’ hedefine ulaşmasını sağlayacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Terörsüz Türkiye’ ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çelik, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin ulaşılması ülkenin terörsüz bölge hedefine ulaşmasına sağlayacağını belirtti.



Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda PKK’nın silahları imha/teslim süreciyle ilgili ilk adım gerçekleşti. Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesiyle, Türkiye’nin terör yükünden kurtulması için tarihi bir sayfa açma kararlılığı güçlenerek ilerlemektedir. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşılması, ülkemizin terör yükünden kurtulmasını ve yakın bölgemizin ‘terörsüz bölge’ hedefine ulaşmasını sağlayacaktır. DEM Parti’nin partiler arasındaki ziyaret trafiği ve istişare süreci, sürecin hedeflerine ulaşması için gösterilen hassasiyetler büyük katkı sağlamaktadır. Yüce Meclis’in sürece dayanak sağlayacak iradesinin devreye girmesiyle Meclis’teki tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları diplomasi, istihbarat ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlarda ‘terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşılması için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam etmektedir."



Paylaşımın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla ülkemize ve milli egemenliğimize dönük uzun yıllardır devam eden her türlü saldırı başarısız kılınmıştır. Bölücü terörün ülkemize dönük emellerine geçit verilmemiştir. Her zaman rahmetle ve şükranla andığımız şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan savunmasını eşsiz fedakarlıklarla yerine getirmesi sayesinde, ‘Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak’ ilkesi her şart altında korunmuştur. Gelinen aşamada ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK’nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir devlet projesi olarak yürüyen bu sürecin amaçlarına ulaşması için, her türlü provokasyona karşı teyakkuz hali devam etmektedir. Terörü vekalet savaşlarının aracı olarak kullanan ve bölgemize emperyalist amaçlarla yaklaşanların habis siyasi projelerini bozacak olan irade ‘Terörsüz Türkiye’ iradesi ve bunun ‘terörsüz bölge’ anlayışına ilham kaynağı olmasıdır."