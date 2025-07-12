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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul haftayı 10.358,46 puandan kapatırken haftalık bazda en çok yükselen ve düşen hisseler de belli oldu. Peki, BIST 100'de bu hafta hangi hisseler yükselişte, hangileri değer kaybetti? İşte piyasaların son durumu ve haftanın en dikkat çeken hisse performansları…

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 09:44

Geçtiğimiz hafta yatırımcıların yüzü güldü. Borsa, , ve fonları yönünü yukarı çevirdi. Haftanın yıldızı ise şüphesiz altın oldu. Küresel piyasalarda artan güvenli liman arayışıyla birlikte rekor seviyelere yaklaşırken, yerli yatırımcılar da bu yükselişten payını aldı. cephesinde ise BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,80’lik bir yükselişle tamamladı. Endeks, hafta boyunca 9.957,84 ile 10.441,05 puan aralığında dalgalanırken, kapanışı 10.358,46 puanla yaptı.

Peki yatırımcısına en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte geçtiğimiz işlem haftasının en dikkat çeken hisse performansları:

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ

YATAS
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 27,58 TL (% -3,23)
CEMTS
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 9,85 TL (% -3,43)
AHGAZ
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 26,80 TL (% -3,74)
CCOLA
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 50,65 TL (% -3,80)
ENKAI
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 65,05 TL (% -3,91)
REEDR
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 8,98 TL (% -5,17)
METRO
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 3,00 TL (% -6,54)
TCELL
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 92,40 TL (% -6,62)
TTKOM
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 57,00 TL (% -6,86)
ECILC
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 44,74 TL (% -11,84)

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

OTKAR
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 450,00 TL (% 6,26)
HLGYO
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 3,52 TL (% 6,67)
YKBNK
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 34,22 TL (% 6,67)
GESAN
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 46,48 TL (% 7,05)
EKGYO
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 19,15 TL (% 7,77)
IHLGM
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 2,69 TL (% 10,70)
RALYH
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 117,00 TL (% 12,50)
IHLAS
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 2,54 TL (% 13,39)
EUPWR
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 31,66 TL (% 14,30)
MAGEN
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 37,88 TL (% 14,79)

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