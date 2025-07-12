Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul haftayı 10.358,46 puandan kapatırken haftalık bazda en çok yükselen ve düşen hisseler de belli oldu. Peki, BIST 100'de bu hafta hangi hisseler yükselişte, hangileri değer kaybetti? İşte piyasaların son durumu ve haftanın en dikkat çeken hisse performansları…

Geçtiğimiz hafta yatırımcıların yüzü güldü. Borsa, döviz, altın ve yatırım fonları yönünü yukarı çevirdi. Haftanın yıldızı ise şüphesiz altın oldu. Küresel piyasalarda artan güvenli liman arayışıyla birlikte altın fiyatları rekor seviyelere yaklaşırken, yerli yatırımcılar da bu yükselişten payını aldı. Borsa İstanbul cephesinde ise BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,80’lik bir yükselişle tamamladı. Endeks, hafta boyunca 9.957,84 ile 10.441,05 puan aralığında dalgalanırken, kapanışı 10.358,46 puanla yaptı.

Peki yatırımcısına en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte geçtiğimiz işlem haftasının en dikkat çeken hisse performansları:

HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ

YATAS

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 27,58 TL (% -3,23)

CEMTS

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 9,85 TL (% -3,43)

AHGAZ

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 26,80 TL (% -3,74)

CCOLA

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 50,65 TL (% -3,80)

ENKAI

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 65,05 TL (% -3,91)

REEDR

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 8,98 TL (% -5,17)

METRO

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 3,00 TL (% -6,54)

TCELL

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 92,40 TL (% -6,62)

TTKOM

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 57,00 TL (% -6,86)

ECILC

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 44,74 TL (% -11,84)

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

OTKAR

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 450,00 TL (% 6,26)

HLGYO

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 3,52 TL (% 6,67)

YKBNK

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 34,22 TL (% 6,67)

GESAN

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 46,48 TL (% 7,05)

EKGYO

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 19,15 TL (% 7,77)

IHLGM

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 2,69 TL (% 10,70)

RALYH

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 117,00 TL (% 12,50)

IHLAS

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 2,54 TL (% 13,39)

EUPWR

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 31,66 TL (% 14,30)

MAGEN

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 37,88 TL (% 14,79)