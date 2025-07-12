Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşmasına çevrildi! AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı başladı!

AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 32'nci İstişare ve Değerlendirme kampı başladı. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK’nın silah bırakma kararını fiilen hayata geçirmesi için düzenlenen silah yakma töreninin ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yapacağı konuşmaya çevrildi.

Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamayı ve bundan sonra atılacak adımları değerlendirilmesi bekleniyor. Terör örgütünün silah bırakmasının sahada uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bulunması öngörülüyor.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

AK Parti'de bu yıl 32'nci kez düzenlenen kamp programında milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurulları bir araya gelecek. İç ve dış gelişmeler ile siyasetteki güncel konular ele alınacak. Ayrıca bazı bakan ve parti yöneticileri de sunumlar yapacak.

Kampta AK Parti’nin yeni döneme ilişkin yol haritası konuşulacak. 3 yıllık seçimsiz dönem boyunca sahada yürütülecek çalışmalar planlanacak.