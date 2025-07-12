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 | Bengül Arıca

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşmasına çevrildi! AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı başladı!

AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 32'nci İstişare ve Değerlendirme kampı başladı. Gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı açılış konuşmasına çevrildi. Erdoğan'ın terör örgütünün silah bırakma kararının sahadaki uygulaması ve sürecin yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor..

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Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşmasına çevrildi! AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı başladı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 09:21

'nin 'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 32'nci İstişare ve Değerlendirme kampı başladı. sürecinde ’nın kararını fiilen hayata geçirmesi için düzenlenen silah yakma töreninin ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ’ın bugün yapacağı konuşmaya çevrildi.

Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamayı ve bundan sonra atılacak adımları değerlendirilmesi bekleniyor. Terör örgütünün silah bırakmasının sahada uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bulunması öngörülüyor.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşmasına çevrildi! AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı başladı!

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

AK Parti'de bu yıl 32'nci kez düzenlenen kamp programında milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurulları bir araya gelecek. İç ve dış gelişmeler ile siyasetteki güncel konular ele alınacak. Ayrıca bazı bakan ve parti yöneticileri de sunumlar yapacak.

Kampta AK Parti’nin yeni döneme ilişkin yol haritası konuşulacak. 3 yıllık seçimsiz dönem boyunca sahada yürütülecek çalışmalar planlanacak.

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ETİKETLER
#erdoğan
#ak parti
#Pkk
#Terörsüz Türkiye
#Silah Bırakma
#Ankara
#Politika
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