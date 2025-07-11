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 | Baran Aksoy

PKK silah bıraktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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PKK silah bıraktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 17:23

Türkiye, terörle mücadelede tarihi bir dönemeci geçti. Terör örgütü PKK, 41 yıllık silahlı faaliyetlerine son verecek adımı attı. Terör örgütü PKK, Irak’ın Süleymaniye kentinde silah bıraktı. Düzenlenen törenle silahlar ateşe verildi.

PKK silah bıraktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Bu tarihi gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından sürecine ilişkin bir açıklama yayımladı. Türkiye’nin güvenliği, milletin huzuru ve bölgesel için yürütülen çabalara dikkat çeken Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

PKK silah bıraktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Ülkenin güvenliği ve milletin birlik içinde yaşaması için verilen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye’nin bölgesindeki istikrar ve barışın tesisi için de büyük sorumluluk taşıdığına işaret etti.

"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin"

https://x.com/RTErdogan/status/1943671627293589871

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ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#barış
#güvenlik
#Terörsüz Türkiye
#Siyasi Mesaj
#Politika
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