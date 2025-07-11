TERÖR TARİHE KARIŞIYOR, PKK SİLAH BIRAKIYOR
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adımıyla başlayan, terörist başı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla devam eden Terörsüz Türkiye süreci için geri sayım başladı. 12 Mayıs'ta kendini feshettiğini duyuran terör örgütü PKK, bugün Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlenecek törenle silah bırakacak. İşte tarihi günde yaşanan gelişmeler...
SİLAHLAR YAKILACAK
PKK'nın silah bırakma şekli merak konusu olmuştu. Silahların gömüleceği ya da yakılacağı gündeme geldi. Ancak gelen bilgilere göre Süleymaniye'de aralarında PKK'nın üst düzey isimlerinin de bulunduğu 20 ila 40 terör örgütü mensubu, silahlarını yakarak örgütten ayrılacak.
TÖRENDE CANLI YAYIN OLMAYACAK
PKK'nın ilk silah bırakma törenine ilişkin görüntülerin televizyonlardan canlı yayımlanması planlanıyordu. Bu nedenle DEM Parti, bazı yazar ve gazetecileri törene davet etti. Ancak "güvenlik" gerekçesiyle, canlı yayın kararından vazgeçildiği duyuruldu.
DEM Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre silah bırakma töreni farklı bir alanda yapılacak. Alana kamera veya fotoğraf makinesi alınmadı. Ancak görüntüler hızla bölgeye giden gazetecilere ulaştırılacak ve görüntülerin kamuoyuyla paylaşılması sağlanacak. Parti kaynakları bunun gerekçesini, "güvenlik, olası provokasyonların önüne geçmek" olarak açıkladı.
PKK SİLAH BIRAKMA TÖRENİ SAAT KAÇTA?
Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atılıyor. Bir grup terör örgütü PKK üyesi, düzenlenecek törenle silahları bırakacak. Bölgedeki son gelişmeleri aktaran İhlas Haber Ajansı Muhabiri Aydın Yorat, TGRT haber canlı yayınında yaptığı açıklamada silah bırakma töreninin saat 11.45-14.00 arasında gerçekleştirileceğinin açıklandığını bildirdi.
DEM PARTİ HEYETİ KUZEY IRAK'TA
Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacağı programı takip etmek için Diyarbakır'dan yola çıkan DEM Parti heyeti, 4 otobüsle Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak'a geçiş yaptı.
'SİLAH BIRAKMA 3 ANA KATEGORİDE OLACAK'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı televizyon programında, PKK'nın silah bırakma sürecinin 3 ana kategoride olacağını belirtti. Çelik, "Burada 3 ana kategoride silah bırakması ve feshin söz konusu var. Şimdiye kadar bunlar haftalara, aylara sarkabilir. Bunlar çok büyük rakamlar değil. Çünkü arka planda bir sürü detayın yönetilmesi gerekiyor. Bu açıdan baktığımız da bizim öngörülerimizde bir sapma yok." diye konuştu.
Silah bırakma sürecinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden oluşan doğrulama mekanizmasının olacağını belirten Ömer Çelik, "Silah bırakma sürecinin gerçekleşmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi günü sabah bu gelinen noktayla ilgili ve bundan sonrasıyla ilgili ilk konuşmasını yapacak. Kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak." ifadelerini kullandı.
DEM PARTİ SİLAH BIRAKMA TARİHİNİ DUYURDU
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 9 Temmuz Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bir grup PKK'lının Süleymaniye'de düzenlenecek törenle silah bırakacağını duyurdu. Yeni bir sayfanın açıldığının altını çizen Doğan, "Tarihi bir eşikteyiz, bu tarihin içindeyiz. Tarih biziz, tarihi biz yazacağız. Bu tarihin yazımına biz talibiz. Bu sürece yalnızca tanıklık etmiyoruz, bu süreç bize çok hayati sorumluluklar da yüklüyor. Çatışmasızlık, savaş ve savaşın son bulma ihtimalinin gerçekleşmesinde her geçen gün daha önemli bir aşamaya ilerliyoruz ve her aşama hepimize yeni sorumluluklar yüklüyor." şeklinde konuştu.
ÖCALAN'DAN 26 YIL SONRA İLK VİDEOLU GÖRÜNTÜ
PKK elebaşı Abdullah Öcalan, 9 Temmuz'da yayınlanan videolu mesajıyla terör örgütüne silah bırakmaları yönünde çağrısını yineledi. Bu, Öcalan'ın 1999 yılından bu yana ilk videolu görüntüsü oldu.
PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını savunmaya devam eden Öcalan, varılan aşamanın yeni adımlarla pratiğe geçmeyi gerekli kıldığını belirterek, "Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM'de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir." ifadelerini kullandı.
PKK'nın ulus devletçi bir amaçtan vazgeçtiğini, varlığını sona erdirdiğini bildiren Öcalan, "Gelinen tarihi noktanın daha da ileriye götürülmesi beklenmektedir. Gerek TBMM ve komisyon için anlam ifade edecek, gerek kamuoyundaki şüpheleri giderecek ve sözümüzün gereğini karşılayacak şekilde silahların bırakılmasını, ilgili çevre ve kamuoyuna açık olarak temin etmeniz doğal karşılanmalıdır. Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır." diye konuştu.
PKK'DAN FESİH KARARI
Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta yapılan kongresinde elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine iki ayrı noktada eş zamanlı toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda alınan karara göre, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı aldığı kamuoyuna duyuruldu.
ÖCALAN'DAN PKK'YA MEKTUP
PKK elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025'te "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" adı verilen basın açıklamasında okunan mektubunda, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" diyerek terör örgütüne mesaj yolladı.
Öcalan'ın açıklamasında, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" ifadeleri yer aldı.
DEM PARTİ'DEN PEŞ PEŞE ZİYARETLER
Adalet Bakanlığından alınan izinle 28 Aralık 2024'te, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'ya giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyet İmralı'ya toplamda 6 kez ziyarette bulundu.
Meclis'te de temaslarını sürdüren DEM Parti heyeti, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi partileri tek tek ziyaret etti.
SÜREÇ NASIL BAŞLADI?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024’te TBMM’nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşması ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecine giden kapıyı araladı.
Devlet Bahçeli, DEM Parti sıralarına giderek Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ve diğer milletvekilleriyle tokalaştı. Bahçeli, aynı gün yaptığı açıklamada, “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” diye konuştu.
Bahçeli, 22 Ekim 2024'te partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütünün lağvedildiğini açıklaması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 30 Ekim 2024'te, partisinin TBMM Grup Toplantısında, "Ülke ve millet olarak, Sayın Bahçeli'nin, ittifak ortağımız MHP'nin, elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirildi." ifadelerini kullandı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise 9 Aralık 2024 tarihinde, TBMM'de yaptığı konuşmada, "1 Ekim'den itibaren Sayın Bahçeli'nin başlattığı tartışmaları olumlu ve önemli gördüğümüzü belirttik. Bu konuda 'Türkiye'nin barışı için elimiz açık' dedik. 'Biz DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız' dedik." şeklinde konuştu.