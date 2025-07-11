Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Resim

Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

11.07.2025

TERÖR TARİHE KARIŞIYOR, PKK SİLAH BIRAKIYOR

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adımıyla başlayan, terörist başı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla devam eden Terörsüz Türkiye süreci için geri sayım başladı. 12 Mayıs'ta kendini feshettiğini duyuran terör örgütü PKK, bugün Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlenecek törenle silah bırakacak. İşte tarihi günde yaşanan gelişmeler...

Tarih 08:18

SİLAHLAR YAKILACAK

PKK'nın silah bırakma şekli merak konusu olmuştu. Silahların gömüleceği ya da yakılacağı gündeme geldi. Ancak gelen bilgilere göre Süleymaniye'de aralarında PKK'nın üst düzey isimlerinin de bulunduğu 20 ila 40 terör örgütü mensubu, silahlarını yakarak örgütten ayrılacak.

Tarih 08:13

TÖRENDE CANLI YAYIN OLMAYACAK

PKK'nın ilk silah bırakma törenine ilişkin görüntülerin televizyonlardan canlı yayımlanması planlanıyordu. Bu nedenle DEM Parti, bazı yazar ve gazetecileri törene davet etti. Ancak "güvenlik" gerekçesiyle, canlı yayın kararından vazgeçildiği duyuruldu.

DEM Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre silah bırakma töreni farklı bir alanda yapılacak. Alana kamera veya fotoğraf makinesi alınmadı. Ancak görüntüler hızla bölgeye giden gazetecilere ulaştırılacak ve görüntülerin kamuoyuyla paylaşılması sağlanacak. Parti kaynakları bunun gerekçesini, "güvenlik, olası provokasyonların önüne geçmek" olarak açıkladı.

Tarih 08:08

PKK SİLAH BIRAKMA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atılıyor. Bir grup terör örgütü PKK üyesi, düzenlenecek törenle silahları bırakacak. Bölgedeki son gelişmeleri aktaran İhlas Haber Ajansı Muhabiri Aydın Yorat, TGRT haber canlı yayınında yaptığı açıklamada silah bırakma töreninin saat 11.45-14.00 arasında gerçekleştirileceğinin açıklandığını bildirdi.

Tarih 08:05

DEM PARTİ HEYETİ KUZEY IRAK'TA

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacağı programı takip etmek için Diyarbakır'dan yola çıkan DEM Parti heyeti, 4 otobüsle Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak'a geçiş yaptı.

İkon
Tarih 07:58

'SİLAH BIRAKMA 3 ANA KATEGORİDE OLACAK'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı televizyon programında, PKK'nın silah bırakma sürecinin 3 ana kategoride olacağını belirtti. Çelik, "Burada 3 ana kategoride silah bırakması ve feshin söz konusu var. Şimdiye kadar bunlar haftalara, aylara sarkabilir. Bunlar çok büyük rakamlar değil. Çünkü arka planda bir sürü detayın yönetilmesi gerekiyor. Bu açıdan baktığımız da bizim öngörülerimizde bir sapma yok." diye konuştu.

Silah bırakma sürecinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden oluşan doğrulama mekanizmasının olacağını belirten Ömer Çelik, "Silah bırakma sürecinin gerçekleşmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi günü sabah bu gelinen noktayla ilgili ve bundan sonrasıyla ilgili ilk konuşmasını yapacak. Kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak." ifadelerini kullandı.

Tarih 07:50

DEM PARTİ SİLAH BIRAKMA TARİHİNİ DUYURDU

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 9 Temmuz Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bir grup PKK'lının Süleymaniye'de düzenlenecek törenle silah bırakacağını duyurdu. Yeni bir sayfanın açıldığının altını çizen Doğan, "Tarihi bir eşikteyiz, bu tarihin içindeyiz. Tarih biziz, tarihi biz yazacağız. Bu tarihin yazımına biz talibiz. Bu sürece yalnızca tanıklık etmiyoruz, bu süreç bize çok hayati sorumluluklar da yüklüyor. Çatışmasızlık, savaş ve savaşın son bulma ihtimalinin gerçekleşmesinde her geçen gün daha önemli bir aşamaya ilerliyoruz ve her aşama hepimize yeni sorumluluklar yüklüyor." şeklinde konuştu.

Tarih 07:42

ÖCALAN'DAN 26 YIL SONRA İLK VİDEOLU GÖRÜNTÜ

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, 9 Temmuz'da yayınlanan videolu mesajıyla terör örgütüne silah bırakmaları yönünde çağrısını yineledi. Bu, Öcalan'ın 1999 yılından bu yana ilk videolu görüntüsü oldu.

PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını savunmaya devam eden Öcalan, varılan aşamanın yeni adımlarla pratiğe geçmeyi gerekli kıldığını belirterek, "Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM'de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir." ifadelerini kullandı.

PKK'nın ulus devletçi bir amaçtan vazgeçtiğini, varlığını sona erdirdiğini bildiren Öcalan, "Gelinen tarihi noktanın daha da ileriye götürülmesi beklenmektedir. Gerek TBMM ve komisyon için anlam ifade edecek, gerek kamuoyundaki şüpheleri giderecek ve sözümüzün gereğini karşılayacak şekilde silahların bırakılmasını, ilgili çevre ve kamuoyuna açık olarak temin etmeniz doğal karşılanmalıdır. Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır." diye konuştu.

İkon
Tarih 07:35

PKK'DAN FESİH KARARI

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta yapılan kongresinde elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine iki ayrı noktada eş zamanlı toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda alınan karara göre, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı aldığı kamuoyuna duyuruldu.

Tarih 07:33

ÖCALAN'DAN PKK'YA MEKTUP

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025'te "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" adı verilen basın açıklamasında okunan mektubunda, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" diyerek terör örgütüne mesaj yolladı.

Öcalan'ın açıklamasında, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" ifadeleri yer aldı.

İkon
Tarih 07:25

DEM PARTİ'DEN PEŞ PEŞE ZİYARETLER

Adalet Bakanlığından alınan izinle 28 Aralık 2024'te, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'ya giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyet İmralı'ya toplamda 6 kez ziyarette bulundu.

Meclis'te de temaslarını sürdüren DEM Parti heyeti, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi partileri tek tek ziyaret etti.

İkon
Tarih 07:18

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024’te TBMM’nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşması ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecine giden kapıyı araladı.

Devlet Bahçeli, DEM Parti sıralarına giderek Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ve diğer milletvekilleriyle tokalaştı. Bahçeli, aynı gün yaptığı açıklamada, “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” diye konuştu.

Bahçeli, 22 Ekim 2024'te partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütünün lağvedildiğini açıklaması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 30 Ekim 2024'te, partisinin TBMM Grup Toplantısında, "Ülke ve millet olarak, Sayın Bahçeli'nin, ittifak ortağımız MHP'nin, elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise 9 Aralık 2024 tarihinde, TBMM'de yaptığı konuşmada, "1 Ekim'den itibaren Sayın Bahçeli'nin başlattığı tartışmaları olumlu ve önemli gördüğümüzü belirttik. Bu konuda 'Türkiye'nin barışı için elimiz açık' dedik. 'Biz DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız' dedik." şeklinde konuştu.

İkon
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.