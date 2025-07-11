PKK'nın ilk silah bırakma törenine ilişkin görüntülerin televizyonlardan canlı yayımlanması planlanıyordu. Bu nedenle DEM Parti, bazı yazar ve gazetecileri törene davet etti. Ancak "güvenlik" gerekçesiyle, canlı yayın kararından vazgeçildiği duyuruldu.

DEM Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre silah bırakma töreni farklı bir alanda yapılacak. Alana kamera veya fotoğraf makinesi alınmadı. Ancak görüntüler hızla bölgeye giden gazetecilere ulaştırılacak ve görüntülerin kamuoyuyla paylaşılması sağlanacak. Parti kaynakları bunun gerekçesini, "güvenlik, olası provokasyonların önüne geçmek" olarak açıkladı.