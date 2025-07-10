PKK'nın silah bırakması nasıl olacak? Ömer Çelik 2 kurumu işaret etti

11 Temmuz Cuma günü Irak Süleymaniye'de terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin nasıl olacağıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, süreçte MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden oluşan doğrulama mekanizmasının olacağını belirtti.

Türkiye, yaklaşık yarım asırdır kan döken terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin yapılacağı güne kilitlendi. Sürecin nasıl işleyip gelişeceği merak konusu olurken AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'ten konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapıldı.

"ESAS OLAN BİZİM DOĞRULAMA MEKANİZMAMIZDIR"

Çelik, katıldığı tv100 yayınında 11 Temmuz Cuma günü Irak'ın Süleymaniye kentinde gerçekleşecek silah bırakma aşaması için "Steril bir alanda her şeye kendimizin karar verdiğimiz durumda değiliz. Nihayetinde kendi topraklarımızın dışında bir bölgede, Süleymaniye civarında yarın bu gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

"Oraya çağrılmış kişiler kayıt alacaktır ama esas olan bizim Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın unsurlarından oluşan doğrulama mekanizmamızdır." diyen Çelik "İkincisi ise sonraki adımların da kesintisiz bir şekilde süreci tamamlayacak şekilde gerçekleşmesi gerekiyor." dedi.

"SİLAH BIRAKMA SÜRECİ 3 ANA KATEGORİDE"

Silah bırakmanın ve örgütün feshinin 3 ana kategoride olacağını belirten Çelik "Şimdiye kadar bunlar haftalara, aylara sarkabilir. Bunlar çok büyük rakamlar değil. Çünkü arka planda bir sürü detayın yönetilmesi gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda bizim öngörülerimizde bir sapma yok. Türkiye’yi terör yükünden kurtarmak açısından son derece kıymetli, ikincisi de terörsüz bölgeye ilham kaynağı olmasından dolayı son derece kıymetli." şeklinde konuştu.

"SÜREÇTE ÜÇÜNCÜ BİR GÖZ YOK"

Yürüttüğümüz süreçte üçüncü bir göz yok. Doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gözleri bunu görecek, raporlayacak ve Cumhurbaşkanımıza arz edecek. Devlet mekanizması bunu bu şekilde değerlendirecek. Dolayısıyla burada her şey milletimizin gözü önünde gerçekleşecek.

TBMM’DEKİ KOMİSYON NE ZAMAN KURULACAK?

TBMM'de Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili komisyonun ne zaman kurulacağıyla ilgili de konuşan Çelik "Komisyon terör örgütünün feshi ve silah bırakma sürecini yürütecek bir komisyondur. Meclis Başkanımızın takdirinde, kendisinin gruplarla bir toplantı yaptığını dolayısıyla yakın zamanda kurulacağını düşünüyorum. Umarız ki bütün siyasi partiler gerekli katkıyı verirler. Komisyonu protesto etmek politik açıdan çok doğru bir tutum değil." ifadelerini kullandı.