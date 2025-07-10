Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

PKK'nın silah bırakması nasıl olacak? Ömer Çelik 2 kurumu işaret etti

11 Temmuz Cuma günü Irak Süleymaniye'de terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin nasıl olacağıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, süreçte MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden oluşan doğrulama mekanizmasının olacağını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PKK'nın silah bırakması nasıl olacak? Ömer Çelik 2 kurumu işaret etti
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 21:51

, yaklaşık yarım asırdır kan döken örgütü 'nın silah bırakma sürecinin yapılacağı güne kilitlendi. Sürecin nasıl işleyip gelişeceği merak konusu olurken AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı 'ten konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapıldı.

"ESAS OLAN BİZİM DOĞRULAMA MEKANİZMAMIZDIR"

Çelik, katıldığı tv100 yayınında 11 Temmuz Cuma günü Irak'ın Süleymaniye kentinde gerçekleşecek silah bırakma aşaması için "Steril bir alanda her şeye kendimizin karar verdiğimiz durumda değiliz. Nihayetinde kendi topraklarımızın dışında bir bölgede, Süleymaniye civarında yarın bu gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

"Oraya çağrılmış kişiler kayıt alacaktır ama esas olan bizim Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın unsurlarından oluşan doğrulama mekanizmamızdır." diyen Çelik "İkincisi ise sonraki adımların da kesintisiz bir şekilde süreci tamamlayacak şekilde gerçekleşmesi gerekiyor." dedi.

"SİLAH BIRAKMA SÜRECİ 3 ANA KATEGORİDE"

Silah bırakmanın ve örgütün feshinin 3 ana kategoride olacağını belirten Çelik "Şimdiye kadar bunlar haftalara, aylara sarkabilir. Bunlar çok büyük rakamlar değil. Çünkü arka planda bir sürü detayın yönetilmesi gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda bizim öngörülerimizde bir sapma yok. Türkiye’yi terör yükünden kurtarmak açısından son derece kıymetli, ikincisi de terörsüz bölgeye ilham kaynağı olmasından dolayı son derece kıymetli." şeklinde konuştu.

"SÜREÇTE ÜÇÜNCÜ BİR GÖZ YOK"

Yürüttüğümüz süreçte üçüncü bir göz yok. Doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gözleri bunu görecek, raporlayacak ve Cumhurbaşkanımıza arz edecek. Devlet mekanizması bunu bu şekilde değerlendirecek. Dolayısıyla burada her şey milletimizin gözü önünde gerçekleşecek.

TBMM’DEKİ KOMİSYON NE ZAMAN KURULACAK?

'de Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili komisyonun ne zaman kurulacağıyla ilgili de konuşan Çelik "Komisyon terör örgütünün feshi ve silah bırakma sürecini yürütecek bir komisyondur. Meclis Başkanımızın takdirinde, kendisinin gruplarla bir toplantı yaptığını dolayısıyla yakın zamanda kurulacağını düşünüyorum. Umarız ki bütün siyasi partiler gerekli katkıyı verirler. Komisyonu protesto etmek politik açıdan çok doğru bir tutum değil." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Terörsüz Türkiye süreci için tarih verdi: Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı tarih ve yer açıklandı! DEM Parti: Tarihi adıma tanıklık edeceğiz
ETİKETLER
#türkiye
#pkk
#tbmm
#terör
#ömer çelik
#Silah Bırakma Süreci
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.