Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye teması! Peş peşe kritik görüşmeler

İstanbul
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Bahçeli'nin ardından Pervin Buldan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Görüşmede iki lider; Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik, beraberliğine katkı vererek devam edeceğini vurguladı.
DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan isimlerden biri olan Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Son dakika haberinin detayları gelecek...