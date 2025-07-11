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 | Baran Aksoy

İşte PKK'nın kurulduğu baraka... Kanlı tarih burada başlamıştı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı bu tarihi günde, İhlas Haber Ajansı (İHA) PKK'nın kurulduğu yer olan Diyarbakır’ın Lice ilçesi Fis Mahallesindeki barakayı görüntüledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 16:32

Diyarbakır'ın ilçesinde 27 Kasım 1978’de teröristbaşı Abdullah liderliğinde 22 kişinin toplandığı kongre silahlı eylemlerine başlamıştı. Bu kanlı tarih yıllar sonra Irak’ın Süleymaniye kentinde PKK'lı terösitlerin Öcalan’ın çağrısına kulak vererek silahlarını bırakmasıyla son buldu...

İşte PKK'nın kurulduğu baraka... Kanlı tarih burada başlamıştı

İhlas Haber Ajansı (İHA) da bu tarihi günde; örgütü 'nın kurulduğu yer olan ’ın Lice ilçesi Fis Mahallesindeki barakayı görüntüledi.

İşte PKK'nın kurulduğu baraka... Kanlı tarih burada başlamıştı

"ANNELERİMİZ AĞLAMAYACAK, ÇOCUKLARIMIZ YETİM KALMAYACAKTIR"

Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akbaş, "Bugün tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. 1978 yılında Fisovasında başlayan PKK’nın kuruluşunun 11 Temmuz 2025 tarihinde sona ermesi nedeniyle müthiş bir mutluluk içerisindeyiz. Artık silahlı çatışmalar olmayacak, annelerimiz ağlamayacak, çocuklarımız yetim kalmayacaktır. Ben bu sürece öncülük eden herkese, emeği geçen herkese konuşmamdan önce bir teşekkür etmek istiyorum. Bu çok tarihi bir adım çok heyecanlandık gerçekten bu görsel medyada o canlı yayını izlerken gözlerimiz doldu, bu mutluluk anlatılamaz, kelimeler yetmez buna" dedi

İşte PKK'nın kurulduğu baraka... Kanlı tarih burada başlamıştı

"HERKESİN BU İŞE SAHİP ÇIKMASI LAZIM"

50 yılı aşkın bir süreç yaşadıklarını ve bölgenin çatışmalı bir ortam yaşadığını belirten Akbaş, "Çocuklarımız artık okullarıyla, kitaplarıyla buluşacak, gençlerimiz işle buluşacak, kadınlarımız üretime katılacak dolayısıyla potansiyelimiz yeniden keşfedilecek yeniden ortaya çıkacak. Artık biz Türkiye’de üretim üssü olacağız yani bu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu bereketli Mezopotamya toprakları artık üretim merkezi olacak. Batı illerinin yükünü hafifleteceğiz onların yükünü alacağız artık sermaye ve beyin göçü vermeyeceğiz buda çok önemli bir şey. Artık insanlar kendi topraklarında kalacak sermaye ve beyin artık kendi topraklarında kalacaktır. Biz bu tarihi fırsatı iyi değerlendireceğiz tabi bunun yanında devlet şefkat elini de gösterecek, adaletinin yeniden tesis edecek. Bu işi güçlendirmek için birilerinin sabote fırsat vermemesi için herkese bir şey bir görev var. Bütün insanlara kurumlara bu işi başlatan yapan STK‘lara herkesin bu işe sahip çıkması lazım" diye konuştu.

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