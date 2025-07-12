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 | Ömer Faruk Dogan

Samsung kararını verdi: Galaxy S serisinin sevilen modelinin fişi çekiliyor

Samsung’un yıllardır süregelen amiral gemisi stratejisinde taşlar yerinden oynuyor. GSMA IMEI veritabanına yansıyan yeni model numaralarına göre, Galaxy S26 serisinde, yıllardır görmeye alışık olduğumuz bir model olmayacak.

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Samsung kararını verdi: Galaxy S serisinin sevilen modelinin fişi çekiliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 09:26

'un merakla beklenen Galaxy S26 serisine dair yeni bilgiler gelmeye başladı. GSMA IMEI veritabanına düşen yeni model numaraları, Güney Koreli teknoloji devinin yıllardır süregelen amiral gemisi politikasında radikal bir değişikliğe gideceğini gösteriyor.

Gizmochina sitesinin aktardığına göre, Galaxy S serisinin ortanca çocuğu olan "Plus" modeli, S26 serisinde yer almayacak.

Samsung kararını verdi: Galaxy S serisinin sevilen modelinin fişi çekiliyor

ÜÇ YENİ MODEL NUMARASI GÖZÜKTÜ

IMEI veritabanında yer alan yeni kayıtlar; SM-S942, SM-S947 ve SM-S948 model numaralarını içeriyor. Bunların sırasıyla Galaxy S26, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra'ya ait olduğu öne sürülüyor.

Ancak önceki yıllarda "Plus" modeliyle eşleşen model numarasının bu sefer gözükmemesi, Plus varyantının tarihe karışabileceği ihtimalini doğuruyor.

Samsung kararını verdi: Galaxy S serisinin sevilen modelinin fişi çekiliyor

Geriye dönüp baktığımızda, Galaxy S25 serisinde baz model için SM-S931, Plus için SM-S936 ve Ultra için SM-S938 kodları kullanılmıştı. S26'ın standart modelinin beklenen SM-S941 yerine SM-S942 olarak listelenmesi, Plus versiyonuna has bazı özelliklerin baz modele entegre edilebileceğine dair bir ipucu olabilir.

Samsung cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Galaxy S26 Plus modeli iptal mi edildi?
IMEI veritabanında S26 serisine ait üç model numarası yer alırken, Plus modeline ait olduğu bilinen dördüncü numara görülmedi. Bu durum, Plus modelinin üretimden kaldırılmış olabileceğine işaret ediyor. Ancak henüz Samsung'dan resmi bir açıklama gelmedi.
ETİKETLER
#akıllı telefon
#samsung
#Galaxy S26
#Galaxy S26 Ultra
#Galaxy S26 Edge
#Galaxy S Serisi
#Teknoloji
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