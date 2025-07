Samsung kararını verdi: Galaxy S serisinin sevilen modelinin fişi çekiliyor

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S26 serisine dair yeni bilgiler gelmeye başladı. GSMA IMEI veritabanına düşen yeni model numaraları, Güney Koreli teknoloji devinin yıllardır süregelen amiral gemisi politikasında radikal bir değişikliğe gideceğini gösteriyor.

Gizmochina sitesinin aktardığına göre, Galaxy S serisinin ortanca çocuğu olan "Plus" modeli, S26 serisinde yer almayacak.

ÜÇ YENİ MODEL NUMARASI GÖZÜKTÜ

IMEI veritabanında yer alan yeni kayıtlar; SM-S942, SM-S947 ve SM-S948 model numaralarını içeriyor. Bunların sırasıyla Galaxy S26, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra'ya ait olduğu öne sürülüyor.

Ancak önceki yıllarda "Plus" modeliyle eşleşen model numarasının bu sefer gözükmemesi, Plus varyantının tarihe karışabileceği ihtimalini doğuruyor.

Geriye dönüp baktığımızda, Galaxy S25 serisinde baz model için SM-S931, Plus için SM-S936 ve Ultra için SM-S938 kodları kullanılmıştı. S26'ın standart modelinin beklenen SM-S941 yerine SM-S942 olarak listelenmesi, Plus versiyonuna has bazı özelliklerin baz modele entegre edilebileceğine dair bir ipucu olabilir.

Samsung cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.