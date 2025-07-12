Dolar ve euro'da son durum! İşte 12 Temmuz 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ne kadar oldu? İşte 12 Temmuz 2025 döviz kurları...
Döviz kurlarındaki değişim yatırımcıların gündeminden düşmüyor. ABD’nin ticaret ve gümrük politikalarıyla döviz kurlarında dalgalanma yaşanıyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 40,1901 liradan, euro 47,1257 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 12 Temmuz 2025 güncel döviz kurları...
Alış 40,1508
Satış 40,1901
Alış 47,0166
Satış 47,1257
Alış 54,2003
Satış 54,2334