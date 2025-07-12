Dolar ve euro'da son durum! İşte 12 Temmuz 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ne kadar oldu? İşte 12 Temmuz 2025 döviz kurları...