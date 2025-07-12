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 | Bengül Arıca

Dolar ve euro'da son durum! İşte 12 Temmuz 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ne kadar oldu? İşte 12 Temmuz 2025 döviz kurları...

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KAYNAK:
Bengül Arıca
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 07:31
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 07:34

Döviz kurlarındaki değişim yatırımcıların gündeminden düşmüyor. ABD’nin ticaret ve gümrük politikalarıyla döviz kurlarında dalgalanma yaşanıyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,1901 liradan, euro 47,1257 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 12 Temmuz 2025 güncel döviz kurları...

Dolar ve euro'da son durum! İşte 12 Temmuz 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

12 TEMMUZ 2025 DOLAR NE KADAR OLDU?

Alış 40,1508

Satış 40,1901

Dolar ve euro'da son durum! İşte 12 Temmuz 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

12 TEMMUZ 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 47,0166

Satış 47,1257

Dolar ve euro'da son durum! İşte 12 Temmuz 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

12 TEMMUZ 2025 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR OLDU?

Alış 54,2003

Satış 54,2334

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ETİKETLER
#döviz kuru
#dolar
#yatırımcılar
#sterlin fiyatı
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#Ekonomi
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