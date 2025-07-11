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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Mayıs'ta Türkiye'ye 1,4 milyar dolarlık uluslararası yatırım

YASED verilerine göre, Mayıs ayında Türkiye'ye 1 milyar 377 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşti. Yılın ilk beş ayında toplam yatırım 4,7 milyar dolara ulaştı; bu, geçen yıla göre yüzde 16 artış demek.

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Mayıs'ta Türkiye'ye 1,4 milyar dolarlık uluslararası yatırım
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 17:25

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı. Buna göre, Türkiye'ye mayıs ayında 1 milyar 377 milyon dolarlık girişi gerçekleşirken, yılın ilk beş ayındaki toplam UDY miktarı 4 milyar 727 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yılın ilk beş ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 16'lık bir artış kaydedilirken 2002'den itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 280 milyar dolara yaklaştı.

Mayıs'ta Türkiye'ye 1,4 milyar dolarlık uluslararası yatırım

Mayıs ayındaki 1 milyar 377 milyon dolarlık UDY girişinin 425 milyon doları sermayesi, 792 milyon doları borçlanma araçları, 171 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla gerçekleşti. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin toplam UDY miktarındaki aşağı yönlü etkisi ise 11 milyon dolar olarak hesaplandı.

TOPTAN VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE REKOR

Mayıs içerisinde gerçekleşen 425 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 127 milyon dolarlık yatırım girişi ile toptan ve perakende ticaret yüzde 30'luk pay aldı.

Mayıs'ta Türkiye'ye 1,4 milyar dolarlık uluslararası yatırım

Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı, yüzde 12'lik payıyla geçmiş kümülatif performansının üzerinde bir performans sergileyerek aynı ay içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinde öne çıkan diğer sektör oldu.

AMERİKA'DAN EN FAZLA YATIRIM

2002-2024 dönemi toplamında yüzde 58'lik pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2025'in beşinci ayında yüzde 39'luk pay aldı.

Mayıs'ta Türkiye'ye 1,4 milyar dolarlık uluslararası yatırım

Aynı ay içerisinde ABD yüzde 36 ile en büyük paya sahip ülke olurken, onu yüzde 19 ile Hollanda, yüzde 10 ile Danimarka, yüzde 7 ile Azerbaycan ve yüzde 5 ile Birleşik Krallık takip etti. Yılın ilk beş ayının toplamı değerlendirildiğinde ise Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke, yüzde 23 ile Kazakistan, yüzde 15 ile Hollanda ve yüzde 13 ile ABD olarak sıralandı.

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ETİKETLER
#türkiye
#yatırım
# Ekonomi
#Udy
#Doğrudan Yabancı Yatırım
#Ekonomi
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