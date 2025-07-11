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 | Bengü Sarıkuş

İslam Memiş son fırsat diyerek duyurdu: Elinde TL olanlar dikkat! Hemen alın

Altın fiyatları yükseliyor, yatırımcılar gram altın almak için bir daha alım fırsatı olup olmayacağını merak ediyor. Bitcoin ise tarihi rekorunu kırdı. Peki bir daha destek seviyesine inip yatırımcıya göz kırpacak mı? Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılar için bu haftanın son şans olduğunu belirtti. İşte tüm detaylar...

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İslam Memiş son fırsat diyerek duyurdu: Elinde TL olanlar dikkat! Hemen alın
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 11:38

Finans analisti , ve emtia piyasalarını değerlendirdi. Memiş, özellikle ’de yaşanan sert yükselişe dikkat çekti. Bugün 112.000 doları gören Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesini yenileyerek rekor tazeledi. Memiş, yakın vadede 120.000 dolar seviyesinin artık sürpriz olmadığını belirtti.

İslam Memiş son fırsat diyerek duyurdu: Elinde TL olanlar dikkat! Hemen alın

BITCOIN İÇİN YENİ ALIM SEVİYESİ NERESİ?

“Geçen hafta da söyledim, aynı öngörüm geçerli. Bitcoin’de en kötünün geride kaldığına inanıyorum. Zamanlama veremesem de Eylül ayına kadar küresel ticaret savaşlarında bir gerginlik bekliyorum. 2025 yılı için 120.000 - 140.000 dolar aralığı beklentimi koruyorum,” diyen Memiş, yılın son çeyreğine kadar bu ihtimalin daha da güçlendiğini söyledi.

İslam Memiş son fırsat diyerek duyurdu: Elinde TL olanlar dikkat! Hemen alın

Daha önce destek seviyesinin 100.000 dolar olduğunu söyleyen Memiş, şimdi 104.500 dolara yükselttiğini belirtti. Bitcoin'de artık 100.000 dolar altını beklemediğini 120.000 dolar üzerinin de artık sürpriz olmadığını vurguladı.

İslam Memiş son fırsat diyerek duyurdu: Elinde TL olanlar dikkat! Hemen alın

NE ZAMAN ALTIN ALALIM?

piyasasındaki fırsatları hakkında da kritik açıklamalar yapan Memiş, gram altın ve ons altın tarafında ciddi uyarılarının olduğunu; gram altının dün 4.241 TL'ye kadar düştüğünü ve bunun iyi bir alım fırsatı olduğunu söyledi. Ons altın fiyatlarının 3,300 dolara kadar düştüğünü belirten Memiş, "Yukarıda 3.345 dolar direnci var, tekrar gerileyebilir. Gram yatırımcısına uzun vadeyi öneriyorum. 4.500 TL hedefim devam ediyor. 4.250-4.300 TL aralığında oyalanır. Uzun vadede alınabilir ama kısa vadede bu aralıkta hareket eder. Beklentim ons için 45 dolar, gram için 55 TL. Bu seviyelere gelmedik. Altın- rasyosu 106 seviyesine çıktığında alım fırsatıydı. Şimdi Ekim ayındayız, “ekme zamanı”. Gümüşün sessizce yükseleceğini düşünüyorum. Elinde TL olan gram alsın, doları olan ons alsın."

İslam Memiş son fırsat diyerek duyurdu: Elinde TL olanlar dikkat! Hemen alın

BU HAFTA SON ŞANS

Son iki haftadır altın yatırımcısını 3. dalga için uyardığını ifade eden Memiş, "Bu hafta son şansları olabilir. Eylül’e kadar ABD’nin Çin ve Rusya’ya yönelik agresif söylemleri devam edecek. Filistin konusunda da “barış sağladık” gibi pozitif mesajlarla algı yaratılacak. Ancak piyasalar bu süreci fiyatlayacaktır. Altın ve gümüşe yarar, borsada satışlar, dövizde ataklar görülebilir. Doğalgaz tarafında da hareketlilik olabilir." diyerek yatırım fırsatlarına dikkat çekti.

ETİKETLER
#altın
#islam memiş
#gümüş
#yatırım
#bitcoin
#Kripto Para
#Emtia Piyasaları
#Ekonomi
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