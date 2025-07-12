Beşiktaş'ta halk otobüsü bir anda alev aldı

İstanbul Beşiktaş'ta halk otobüsü bir anda yanmaya başladı. Balmumcu Alt Geçidi'nde aracın motor bölümü yanmaya başladı. Şoför Hamit Tütüncü hemen yolcuları tahliye edip yangın tüpüyle söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Geçitte yüksele alevler sonrası itfaiyenin zamanla mücadelesi başladı. Uzun uğraşların ardından yangın söndürüldü.

İETT'den yapılan açıklamada, akşam saat 18.50'de Beşiktaş Balmumcu Alt Geçidi'nde özel halk otobüsünde yangın çıktığı belirtilerek, "Elit Karayolu Taşıma Kooperatifine ait olan ve 40B Sarıyer-Beşiktaş hattında çalışan özel halk otobüsünde yaşanan yangın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından söndürülmüştür ve etkilenen herhangi bir yolcu bulunmamaktadır. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve ilgili makamlarca gerekli idari ve teknik inceleme başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.