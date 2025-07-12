Deprem oldu sanıp korku içinde tahliye ettiler

Diyarbakır'ın bağlar ilçesindeki binadan ses gelmesiyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. 1982 yapımı binada sarsıntı hissiyle panikleyen sakinler acil yardım talebinde bulundu.

5 katlı ve toplam 10 daireden oluşan apartman için risk analizleri yapılırken, apartmanda kalan vatandaşlar tahliye edildi. Tahliye sürecinde çıkmak istemeyen sakinler ekipler tarafından uyarılarla ikna edildi.

Kurtarma ekipleri binanın çevresinde hazır beklerken, vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu apartman çevresinde muhtemel risklere karşı çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, olay yerine gelen Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, bina sakinlerinin tahliyesini gerçekleştiren ekiplerden bilgi aldı. Apartman sakinlerinin risk analizi tamamlanana kadar bina dışında konaklatılacağı belirtildi.

