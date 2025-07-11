Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Çelik kalkan yollarda: SİPER test için geri sayımda!

Türkiye'nin gökyüzündeki yeni kalkanı SİPER, kritik bir test aşaması için Sinop'a ulaştı. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin ortak mühendislik gücüyle geliştirilen bu yerli ve milli uzun menzilli hava savunma sistemi, şehir merkezinden geçerken vatandaşların meraklı bakışları arasında görüntülendi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 22:38

Türkiye'nin uzun menzilli SİPER, test atışları için Atış Alanı'na sevk edildi. Şehir merkezinden geçen SİPER sistemini gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Çelik kalkan yollarda: SİPER test için geri sayımda!


UZUN MENZİLLLİ HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI TASARLANDI

Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, test atışları için Sinop Atış Alanı'na getirildi. Şehir merkezinden geçen konvoyu fark eden vatandaşlar, sistemin geçişini kendi imkanlarıyla kayıt altına aldı. , ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilen SİPER sistemi, yüksek irtifa ve uzun menzilli hava tehditlerine karşı savunma sağlamak üzere tasarlandı.

İLGİYLE TAKİP EDİLDİ

Daha önce de çeşitli testlerin yapıldığı Sinop'ta yeniden konuşlandırılan sistemin yeni bir atış sürecine hazırlanmak üzere bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Geçiş güzergâhında güvenlik tedbirleri alınırken, vatandaşların ilgisi dikkatlerden kaçmadı.

Çelik kalkan yollarda: SİPER test için geri sayımda!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milli antenlerle İHA ve SİHA'ların uçak gemisine güvenli iniş dönemi başlıyor
ETİKETLER
#Roketsan
#sinop
#aselsan
#tübi̇tak sage
#hava savunma sistemi
#Sİper
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.