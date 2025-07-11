Çelik kalkan yollarda: SİPER test için geri sayımda!

Türkiye'nin gökyüzündeki yeni kalkanı SİPER, kritik bir test aşaması için Sinop'a ulaştı. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin ortak mühendislik gücüyle geliştirilen bu yerli ve milli uzun menzilli hava savunma sistemi, şehir merkezinden geçerken vatandaşların meraklı bakışları arasında görüntülendi...

Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, test atışları için Sinop Atış Alanı'na sevk edildi. Şehir merkezinden geçen SİPER sistemini gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.



UZUN MENZİLLLİ HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI TASARLANDI

Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, test atışları için Sinop Atış Alanı'na getirildi. Şehir merkezinden geçen konvoyu fark eden vatandaşlar, sistemin geçişini kendi imkanlarıyla kayıt altına aldı. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilen SİPER sistemi, yüksek irtifa ve uzun menzilli hava tehditlerine karşı savunma sağlamak üzere tasarlandı.

İLGİYLE TAKİP EDİLDİ

Daha önce de çeşitli testlerin yapıldığı Sinop'ta yeniden konuşlandırılan sistemin yeni bir atış sürecine hazırlanmak üzere bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Geçiş güzergâhında güvenlik tedbirleri alınırken, vatandaşların ilgisi dikkatlerden kaçmadı.