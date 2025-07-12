Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Temmuz 2025 altın fiyatları

Güvenli liman varlıklardan olan altın ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi açıklamaları sonrası fırladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 12 Temmuz 2025 altın fiyatları...

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları sonrası belirsizlik yaşanırken yatırımcılar güvenli liman altına yöneldi. Altın haftanın son işlem gününde değer kazandı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 293 bin lira, en yüksek 4 milyon 315 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,3 artışla 4 milyon 310 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.335,04 TL'den, çeyrek altın ise 4.335,04 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 12 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

12 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.333,68

Satış 4.335,04

12 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.018,00

Satış 7.089,00

12 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 14.038,00

Satış 14.179,00

12 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.987,00

Satış 28.226,00

12 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 3.355,24 dolar

Satış 3.356,26 dolar