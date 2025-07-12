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 | Bengül Arıca

Meteoroloji'den 7 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte 12 Temmuz 2025 il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 12 Temmuz 2025 hava durumu raporunda 7 ilimiz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verildi. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İşte 26 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

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KAYNAK:
Bengül Arıca
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 07:58
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 08:15

Genel Müdürlüğü, 12 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin raporunu yayımladı. Rapora göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 7 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte 12 Temmuz 2025 il il hava durumu...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 7 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte 12 Temmuz 2025 il il hava durumu...

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den 7 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte 12 Temmuz 2025 il il hava durumu...

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 40°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu

KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den 7 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte 12 Temmuz 2025 il il hava durumu...

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyıları parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 7 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte 12 Temmuz 2025 il il hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyıları parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu

ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 7 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte 12 Temmuz 2025 il il hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

ETİKETLER
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#rüzgar
#sıcaklık
#Hava Durumu
#Meteoroloji
#Gündem
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