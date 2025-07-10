37 bin yıllık DNA sırrı çözüldü: İlk salgınların nereden geldiği belli oldu

Kopenhag ve Cambridge Üniversitelerinden bilim insanları, Avrasya'da yaşamış 1.300'den fazla antik insanın DNA'sını analiz ederek enfeksiyon hastalıklarının izini tarihin derinliklerine kadar sürdü. İşte tüm detaylar...

Kopenhag Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Eske Willerslev liderliğindeki bir araştırma ekibi, Avrasya'da yaşamış antik insanların taşıdığı bilinen 214 farklı patojene ait DNA örneklerini analiz etti.

Mirage News'in haberine göre, enfeksiyon hastalıklarının tarihi üzerine şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olma özelliği taşıyan araştırma, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile ilgili bilinen en eski kanıtların yaklaşık 6.500 yıl öncesine dayandığını ve bu tür hastalıkların yaklaşık 5.000 yıl önce daha yaygın hale geldiğini ortaya koyuyor.

GÖÇLER, HASTALIKLARIN YAYILMASINDA ETKİLİ OLDU

Araştırmacılar, bazıları 37.000 yıl öncesine ait olan 1.300'den fazla antik bireyin DNA'sını analiz etti. Sonuçlar, insanların evcilleştirilmiş hayvanlarla yakın temasta yaşamasının ve Pontik Stepleri'nden gerçekleşen büyük ölçekli göçlerin bu hastalıkların yayılmasında belirleyici bir rol oynadığını gösteriyor.

Profesör Eske Willerslev, "Tarım ve hayvancılığa geçişin yeni bir hastalık çağına kapı açtığından uzun zamandır şüpheleniyorduk. DNA bize bunun en az 6.500 yıl önce gerçekleştiğini gösteriyor" dedi ve ekledi: "Bu enfeksiyonlar sadece hastalığa yol açmakla kalmadı. Aynı zamanda nüfus çöküşüne, göçlere ve genetik uyumlara da katkıda bulunmuş olabilirler."

GELECEKTEKİ AŞILAR İÇİN ÖNEMLİ OLABİLİR

Söz konusu bulguların, aşı geliştirme çalışmaları ve hastalıkların nasıl ortaya çıkıp zamanla nasıl mutasyona uğradığını anlamak açısından da büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Çalışmanın ilk yazarı Doçent Martin Sikora, "Geçmişte ne olduğunu anlarsak, geleceğe daha iyi hazırlanabiliriz. Çünkü gelecekte ortaya çıkması beklenen birçok yeni enfeksiyon hastalığının hayvan kökenli olacağı öngörülüyor" ifadelerini kullandı.