Bir anda alev topuna döndü! Sürücü canını zor kurtardı

Hatay'ın Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halinde giden tır bir anda alev aldı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği tır adeta alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tırın dorse kısmına geçmeden söndürüldü. Ancak tır kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yararlananın olmadığı bildirildi. İtfaiye ekiplerin yangınla savaşı ise anbean kameralara yansıdı.