17°
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Meyvenin ücretsiz olduğu bahçeye akın ediyorlar! Her gelen bedava yiyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde elma hasadı başladı. Ağrı Dağı eteklerinde bulunan bu bahçe ise diğerlerinden çok farklı. Buraya gelen misafirler hem burada piknik yapıyor hem de elmaları ücretsiz olarak tüketebiliyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
08:26
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
22:35

'nın ilçesindeki elma bahçeleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan elma bahçelerinde 4 farklı türden elma yetiştirdiklerini söyleyen bahçe sahibi Abdulkadir Ardin, buraya gelenlerin ücretsiz şekilde meyve yiyebildiklerini belirtti.

Meyvenin ücretsiz olduğu bahçeye akın ediyorlar! Her gelen bedava yiyor

BİRÇOK MEYVE YETİŞİYOR

Doğubayazıt'ta 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Abdulkadir Ardin'in kurduğu bahçede, elma, kayısı, şeftali gibi yaz meyvelerinin yanı sıra kiraz, vişne, badem, armut ve ayva gibi çok sayıda meyve yetişiyor.

Meyvenin ücretsiz olduğu bahçeye akın ediyorlar! Her gelen bedava yiyor

Yaz boyunca çeşitli meyvelerin hasat edildiği bahçedeki ağaçlarda bugünlerde elmalar toplanmaya başladı. yapmak için bahçeye gelen vatandaşlar doğayla baş başa vakit geçirirken, elmaları da ücretsiz tadabiliyor.

Meyvenin ücretsiz olduğu bahçeye akın ediyorlar! Her gelen bedava yiyor

"MEYVELERİ ÜCRETSİZ TADABİLİYORLAR"

Bahçe sahibi Ardin, burada 5 bine yakın meyve ağacı olduğunu söyledi. Meyve yetiştiriciliğinin yanı sıra bahçede piknik alanı, konaklama imkânı, restoran gibi sosyal mekanların da olduğunu belirten Ardin, şöyle konuştu:

Meyvenin ücretsiz olduğu bahçeye akın ediyorlar! Her gelen bedava yiyor


"Bütün meyve çeşitlerimiz var. Çok güzel kayısılarımız vardı ve temmuz gibi hasadını tamamladık. 520 elma ağacımız var. Elmalarımız 4 çeşittir. Elma hasadı başladı. 10 gün sürer. Elmalarımız organiktir, ilaç kullanmıyoruz. Ağrı'da meyve yetişmez algısı var. Gelsinler burada meyveleri görsünler. Mayıs ayında meyve hasadına başlarız, kar düşene kadar devam ederiz. Ürünleri satmıyoruz, bahçeye gelenler ücretsiz tüketiyor."


Ege Üniversitesi İşletmeciliği Bölümü mezunu Nuran Ardin ise bahçenin çok kapsamlı olduğunu, doğayla baş başa kalmak isteyenlere güzel ortam sunduklarını anlattı.

#turizm
#piknik
#doğubayazıt
#elma sirkesi
#Ağrı
#Meyve Bahçesi
#Organik
#Yaşam
