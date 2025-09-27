Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Hasat başladı: Bin dönümde yaklaşık 6 milyon lira maliyet

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 milyon masrafla bin dönüm araziye ekilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 09:32

'ın Çermik ilçesinin Sarıca Mahallesi Hazin bölgesinde çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, bin dönüm alana tescilli Karacadağ pirinci ekti. Nisan ayında ekimi yapılan pirinç, aylar sonra hasada geldi. Biçerdöverlerle bir haftadır başlanan pirinç hasadı, yaklaşık iki hafta daha sürecek.

Hasat başladı: Bin dönümde yaklaşık 6 milyon lira maliyet

Çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, bin dönüme yakın ektiklerini söyledi. Ekime nisan ayında başladıklarını belirten Karamehmetoğlu, İlk önce tarlayı hazırlayıp suyu bıraktıktan sonra tohumu serptiklerini ifade etti.

Hasat başladı: Bin dönümde yaklaşık 6 milyon lira maliyet

Karamehmetoğlu, sulama aşamasına geçip 3-4 ay gibi süre zarfında pirinci yetiştirdiklerini kaydederek, "Biçmeye bir haftadır başladık, devam ediyor, iki hafta daha devam edecek. Hasat yaptıktan sonra harmana getiriyoruz, kurutup fabrikaya gönderiyoruz. Orada pirinç yapacağız. Karacadağ pirincimizin özelliği, şeker oranının düşük olması. En büyük özelliği budur. Birde çok lezzetlidir" dedi.

Hasat başladı: Bin dönümde yaklaşık 6 milyon lira maliyet

BU YIL 250 TON REKOLTE BEKLENİYOR

Bu sene, geçen seneye göre daha iyi olduğunu değerlendiren Karamehmetoğlu, "İhtiyacımız olduğu kadar pirinç yapıyoruz, gerisini çeltik olarak satıyoruz. Geçen sene kilosu 25-27 liraydı, bu sene 50 lira civarında seyrediyor. Topraklarımız çeltik bakımından çok verimli. Rekolte geçen sene yüzde 50 idi, bu sene yüzde 100. Geçen sene 130 ton vardı, bu sene 250 ton bekliyoruz Allah'ın izniyle. Allah'a şükür bu sene hasat iyi" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emeklilikte prim günü değişiyor: Esnaf 1 Ekim'i bekliyor
Altın, dolar, Euro, borsa.. İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı
ETİKETLER
#diyarbakır
#tarım
#çeltik
#Karacadağ Pirinci
#Pirinç Hasadı
#Çermik
#Veysi Karamehmetoğlu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.