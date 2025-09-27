Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Emeklilikte prim günü değişiyor: Esnaf 1 Ekim'i bekliyor

Esnaf ve sanatkârların gözünün Meclis’te olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilik şartlarında değişiklik ve prim ödeme kolaylığı hakkında merak edilenleri açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 09:28

Türkiye ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bildiğiniz üzere Meclis 1 Ekim’de açılıyor. Öncelikli hedef, bu yıl esnaf ve sanatkârların çalışma hayatının kolaylaştırılması, ekonomiye daha fazla katkı verir hale getirilmesi ve yaklaşık 2,5 milyona yakın esnafın işlerinin rahatlamasıyla devletin gelirlerinin de artmasının sağlanmasıdır. Vatandaşın daha kaliteli ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi, esnafın ise bulundukları il ve ilçelerde ticaretini sürdürebilmesi için şartların iyileştirilmesi ve hayatlarının kolaylaştırılması gerekiyor. Bunu kısaca, Perakende Yasası’nda yapılacak yeni düzenlemelerle özetleyebiliriz. Açılış-kapanış saatlerinin belirlenmesi, bulundukları semtteki nüfusa göre oranların düzenlenmesi ve perakende sektöründe ‘her şeyi ben satarım’ anlayışının önüne geçilmesi, esnafın el emeği göz nuru ürünlerini veya sattığı emtiaları güvenle sunabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması şarttır. Perakende sektörü çok önemlidir, enflasyonun düşmesini ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluşmasını istiyorsak bu adımların atılması gerekir" dedi.

Emeklilikte prim günü değişiyor: Esnaf 1 Ekim'i bekliyor

EMEKLİLİKTE PRİM GÜNÜ AZALACAK

Esnaf ve sanatkârın yıllardır beklediği en önemli düzenlemelerden birinin de sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması olduğunu vurgulayan Palandöken, "Yine esnafın en büyük sorunlarından biri Bağ-Kur prim gün sayısıdır. Bilindiği üzere yanında çalışan 7 bin 200 gün primle emekli olurken, esnafın kendisi 9 bin günde emekli olabiliyor. Bu sürenin 7 bin 200 güne indirilmesi ve bu konuda esnafın yaşadığı sıkıntıların giderilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından sağlanan sağlık sigortası kolaylığı yılsonunda bitiyor. Yılsonundan sonra da esnaf ilacını kendi almak zorunda kalacak, aksi halde tedavi imkânı olmayacak. Bu durumun da kalıcı şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyor.

Emeklilikte prim günü değişiyor: Esnaf 1 Ekim'i bekliyor

Bütün bu düzenlemeler, işsizlik oranındaki artışın önüne geçilmesi, meslek liselerinin güçlendirilmesi ve yetiştirilmesi konusunda ustaların beklentilerinin karşılanması açısından kritik öneme sahip. Bu da bildiğiniz gibi devletin katkısı, okullarda staj dönemlerinde sadece sağlık sigortalarının yapılmasıyla sınırlı kalıyor. Ancak emekliliğe esas alınan çalışmaların da bu kapsama dahil edilmesiyle birlikte bu mağduriyet ortadan kalkacak. Aynı şekilde esnafın borç yükünün hafiflemesi de önemli. Geçtiğimiz yıllarda yapılan yapılandırmalarla birlikte gerçekten insanlar hem rahat etti hem de devlet önemli bir gelir elde etti" diye konuştu.

Emeklilikte prim günü değişiyor: Esnaf 1 Ekim'i bekliyor

BORÇLAR YAPILANDIRILACAK, ESNAF RAHATLAYACAK

Öte yandan esnafın uzun süredir dile getirdiği bir diğer talebin de borç yapılandırması olduğunu ifade eden Palandöken, "Borçlarını ödeyememiş insanların tekrar ticaretini sürdürebilmesi için önünün açılması, kendi sermayesiyle hem devlete katkı sağlaması hem de bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin bu imkânlardan yararlanabilmesi için yeni ve köklü bir yapılandırma yapılması gerekiyor. Halk bunu af ile karıştırıyor ancak biz af istemiyoruz. Bizim talebimiz borçların yapılandırılması ve ödeyebileceğimiz bir ölçekte sunulması. Böylece borcumuzu ödeyelim diyoruz. Yani bir hakkaniyetsizlik talebimiz yok, ‘bizim borcumuz büyüktü, alınmasın’ demiyoruz. Sadece borçlarımızı yapılandırın ki ödeyebilir hale gelelim.

Emeklilikte prim günü değişiyor: Esnaf 1 Ekim'i bekliyor

1 Ekim’den sonraki Meclis gündeminde bu sorunların ele alınması ve bu konuda çalışmanın başlatılması esnafın beklentileri arasında. İnşallah 2025 yılında bu meseleler çözülür ve 2026’dan sonra insanlar rahat eder. Çünkü bildiğiniz üzere pandemi, deprem, enflasyondaki olumsuzluklar ve fiyat hareketleri insanları zor durumda bıraktı. Bu nedenle öncelikli olarak bu haksız düzenlemelerin giderilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın, dolar, Euro, borsa.. İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı
Mutlaka imha edin! Bu temizlik ürünleri için toplatma kararı çıktı
ETİKETLER
#emeklilik
#esnaf
#tesk
#primler
#Sanatkâr
#Perakende Yasası
#Borç Yapılandırması
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.