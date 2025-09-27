Menü Kapat
Benim Sayfam
Arama
19°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altın, dolar, Euro, borsa.. İşte bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler haftalık bazda ortalama yüzde 1,27 gerilerken, Euro/TL de yüzde 0,15 düşüş kaydetti. Buna karşılık altının gramı yüzde 3,18, dolar/TL ise yüzde 0,46 yükseldi. Bu haftanın en çok kazandıranı kıymetli maden fonları oldu.

27.09.2025
27.09.2025
, en düşük 11.133,23 puanı ve en yüksek 11.540,66 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 altında 11.151,20 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,18 artışla 5 bin 30 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,16 yükselişle 33 bin 951 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 8 bin 165 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,18 artarak 8 bin 425 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,46 artarak 41,5720 lira olurken, Euro yüzde 0,15 düşerek 48,6230 liraya indi.

bu hafta yüzde 2,74, yüzde 1,43 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar, yüzde 2,74 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Altın fiyatları yükselişte! Kritik 5 bin TL bandı yine aşıldı: İşte 27 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları
Kirada oturanlar dikkat! İslam Memiş yol haritasını verdi: Kasım'a kadar bekleyin
#Ekonomi
#altın
#bıst 100 endeksi
#yatırım fonları
#Emeklilik Fonları
#Ekonomi
