Altın fiyatları yükselişte! Kritik 5 bin TL bandı yine aşıldı: İşte 27 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar altın fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. 5 bin TL bandını aşan altın ise rekorlara doymuyor. Altın 27 Eylül Cumartesi gününü 5.025,55₺ ile açtı. Zirveye oynayan altındaki yükseliş devam ederken vatandaşlar da 'Gram altın , çeyrek altın ne kadar?' sorularına yanıt arıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 27 Eylül 2025 altın fiyatları...

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 5.024,76₺

Gram altın satış: 5.025,55₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 8.404,00₺

Çeyrek altın satış: 8.478,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 16.809,00₺

Yarım altın satış: 16.967,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 33.515,00₺

Tam altın satış: 33.804,00₺



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 34.284,00₺

Cumhuriyet altını satış: 34.802,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 34.391,00₺

Ata altın satış: 34.711,00₺