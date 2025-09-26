Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! İşte 26 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hafta içi 5 bin TL bandını aşan altın yine zirveye yakın seviyelerde seyrediyor. Peki, gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 26 Eylül 2025 altın fiyatları...

İŞTE 26 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.994,34 TL

SATIŞ: 4.995,03 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 8.370,00 TL

SATIŞ: 8.442,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 33.375,00 TL

SATIŞ: 33.660,00 TL,

ATA ALTIN

ALIŞ: 34.248,00 TL

SATIŞ: 34.564,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 16.739,00 TL

SATIŞ: 16.895,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 4.670,56 TL

SATIŞ: 4.885,32 TL

