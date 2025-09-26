Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! İşte 26 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

İstanbul
Altın fiyatları yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hafta içi 5 bin TL bandını aşan altın yine zirveye yakın seviyelerde seyrediyor. Peki, gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 26 Eylül 2025 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 4.994,34 TL
SATIŞ: 4.995,03 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 8.370,00 TL
SATIŞ: 8.442,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 33.375,00 TL
SATIŞ: 33.660,00 TL,
ATA ALTIN
ALIŞ: 34.248,00 TL
SATIŞ: 34.564,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 16.739,00 TL
SATIŞ: 16.895,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 4.670,56 TL
SATIŞ: 4.885,32 TL
ALIŞ: 4.670,56 TL
SATIŞ: 4.885,32 TL