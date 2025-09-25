Altın fiyatlarında tarihi rekor sonrası düşüş! İşte 25 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

İstanbul
Altın piyasası güne yine hareketli başladı. Rekorlara doymayan altın dün 5 bin TL bandını aşmıştı. Bugün ise gram altın günü 4.983,25 TL'den açtı. Yatırımcılar ve alım-satım yapacak olan vatandaşlar da "Çeyrek altın kaç TL?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 25 Eylül 2025 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 4.983,25 TL
SATIŞ: 4.983,81 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 8.336,00 TL
SATIŞ: 8.403,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 16.672,00 TL
SATIŞ: 16.816,00 TL
ALIŞ: 33.242,00 TL
SATIŞ: 33.504,00 TL
ALIŞ: 34.144,00 TL
SATIŞ: 34.660,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 4.651,80 TL
SATIŞ: 4.897,48 TL