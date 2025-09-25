Instagram 3 milyar kullanıcıyı geçti

Instagram, 15 yılı geride bırakırken büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Threads üzerinden yaptığı açıklamada platformun aylık 3 milyar kullanıcı barajını aştığını duyurdu.

ÜÇ YILDA 1 MİLYAR KİŞİ DAHA KATILDI

2022'de 2 milyar kullanıcıya ulaşan Instagram, sadece üç yıl içinde 1 milyar kişiyi daha bünyesine kattı. Sosyal medyanın bu hızlı büyümesi, fenomen olma hevesi ve para kazanma isteğinin de etkisiyle her yaştan insanı platforma çekmeye devam ediyor.

META EKOSİSTEMİ GÜCÜNÜ KORUYOR

Meta'nın son çeyrek raporuna göre Facebook, WhatsApp ve Messenger gibi diğer platformlarda günlük aktif kullanıcı sayısı 3,48 milyarı geçti. Şirket, Instagram dışında ağlarının güncel rakamlarını paylaşmasa da ekosistemin hâlâ dünyanın en büyük dijital topluluklarından biri olduğu net şekilde görünüyor.

REELS ANA AKIŞ OLUYOR

Instagram, kullanıcı deneyimini değiştirecek yeni bir güncellemeyi de test etmeye başladı. Güney Kore ve Hindistan'da denenen özellik sayesinde Reels akışı, ana akış olarak ayarlanabilecek. Ayrıca iPad uygulamasında da bu yenilik kullanılabiliyor. Şirket, özel mesajları ve Reels içeriklerini öne çıkaracak yeni bir gezinti çubuğunu da planlıyor.