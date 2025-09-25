Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
Hava Durumu
22°
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Türk gençleri yaptı: Hava trafiği yönetimine yapay zeka çözümüyle dünya birincisi oldular

Türk öğrencilerin geliştirdiği "Air Traffic Controller Diversion & Support System" adlı yapay zeka projesi ICAO Uluslararası İnovasyon Yarışması'nda dünya birincisi oldu.

AA
25.09.2025
25.09.2025
Türk öğrencilerin havacılık sektörüne yönelik çözümü, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Uluslararası İnovasyon Yarışması'nda birincilik kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu gelişmeyi yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl kasım ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen "AI in the Sky: A Unified Approach with ICAO" etkinliğinin meyvelerini vermeye başladığını aktardı.

HAVACILIKTA YAPAY ZEKA KULLANIMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Uraloğlu, söz konusu sempozyumla birlikte havacılıkta yapay zeka kullanımının uluslararası gündeme taşındığını, gençlerin bu alana ilgisinin arttığını belirtti.

Türk öğrencilerin, ICAO 42. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Uluslararası İnovasyon Yarışması'nda elde ettiği başarıya işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

" kuşağımızdan gelen genç öğrencilerimiz, 'Global Horizons: Inclusive Innovations for Aviation' teması altında havacılığın kritik bir sorunu için geliştirdikleri yapay zeka çözümüyle 25 proje arasından dünya birincisi olmuştur. Türk öğrencilerin geliştirdiği 'Air Traffic Controller Diversion & Support System' projesi, hava trafik kontrolünde ani yönlendirme ihtiyaçlarında hava araçlarına destek sağlıyor.

Bu proje güvenli rota değişimlerini kolaylaştırırken aynı zamanda kriz yönetimi kapasitesini de güçlendiriyor. Antalya'da başlattığımız vizyon, gençlerimizin bugün dünya birinciliğine uzanmasının temelini oluşturdu. Gençlerimizi gönülden tebrik ediyor, bu başarının hem ülkemizde hem de dünyada geleceğin yenilikçi projelerine ilham vermesini temenni ediyorum."​​​​​​

